الأقراط الذكية ثورة في عالم الابتكارات.. هذا ما تفعله (صور)

قدمت الأجهزة القابلة للارتداء عالمًا جديداً في التكنولوجيا، فأصبحت سماعات الرأس اللاسلكية والساعات الذكية وأساور القياس شائعة جدًا، لأنها تتيح للأفراد فرصة مريحة للتفاعل.



وبعد الكشف عن تصنيع خواتم ذكية، جاء دور الأقراط الذكية، وهي عبارة عن جهاز طوره طلاب من جامعة واشنطن أطلقوا عليه اسم "القرط الحراري"، وأكدوا أنه قادر على تقديم كشف أكثر دقة لدرجة حرارة الجسم من الساعات الذكية.

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