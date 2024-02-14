مركبة تابعة لشركة فضاء خاصة تنطلق إلى القمر

تسعى شركة "Intuitive Machines" للقيام بمحاولة هبوط على سطح القمر بعد إطلاق مركبتها الفضائية الخاصة، الأربعاء، من كيب كانافيرال في فلوريدا على متن صاروخ "سبيس أكس فالكون 9".

وإذا نجحت مهمة الشركة الأميركية، فستكون أول هبوط آلي على سطح القمر منذ المركبة الفضائية "سيرفيور 7" (Surveyor 7) في عام 1968، وقد يمثل ذلك بداية لاستكشاف القمر بهدف الحصول على أرباح، وفقا لموقع "أكسيوس".

وتعد المهمة التي أطلقت عليها الشركة اسم "IM-1"، الأولى من بين خمس مهمات خاصة إلى القمر هذا العام.

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وحاولت شركة "أستروبوتيك تكنولوجي"، وهي شركة فضاء خاصة أخرى، أن تصبح أول من يهبط بمركبة فضائية تجارية على سطح القمر الشهر الماضي، لكن المهمة فشلت بعد ساعات فقط من الإطلاق.

وأصبحت اليابان خامس دولة تتمكن من إكمال هبوط مركبة فضائية على سطح القمر الشهر الماضي، بعد أن هبط مستكشف آلي طورته وكالة الفضاء اليابانية.

وبعد الإطلاق، من المتوقع أن تصل مركبة الهبوط "Nova-C" التابعة لشركة Intuitive Machines إلى القمر في 22 فبراير، وستحاول نقل مجموعة من التجارب العلمية لوكالة ناسا إلى منطقة القطب الجنوبي للقمر، وستحمل أيضا حمولات من شركات ومنظمات أخرى.