16
o
بيروت
19
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
12
o
بعلبك
19
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
آبل تخطط لترقيات كبيرة في هواتف آيفون 16 برو
Lebanon 24
14-02-2024
|
06:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
تخطط آبل لإجراء ترقيات كبيرة في هواتف آيفون 16 برو القادمة، وفقًا لتسريبات جديدة اعتمادًا على مصادر في سلاسل الإمداد الخاصة بالشركة الأمريكية.
وسيأتي الهاتفان بشاشة كبيرة قياسها 6.3 إنشات في هاتف آيفون 16 برو و 6.9 إنشات في إصدار برو ماكس، وستكون الشاشة من نوع MLA أولد التي توفر للمستخدمين درجة سطوع عالية وزوايا رؤية محسنة مقارنة بشاشات أولد التقليدية.
Advertisement
وستعمل هواتف آيفون 16 برو بمعالج آبل A18 برو مع ذاكرة عشوائية حجمها 8 جيجابايت، وستكون السعة التخزينية القصوى بحجم يصل إلى 2 تيرابايت.
وستضيف آبل كاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 48 ميجابكسل، كما سيحصل إصدار برو على كاميرا رباعية المنشور قادرة على التكبير حتى 5 أضعاف.
وستزيد آبل سعة البطارية مع زيادة حجم هواتف آيفون 16 برو وأبعادها. ومع تحسينات استهلاك الطاقة في معالج A18 برو قد يصبح عمر البطارية في تلك الهواتف أفضل من كافة هواتف آيفون السابقة.واستنادًا إلى النماذج الأولية لتلك الهواتف، ستضيف آبل أيضًا زرًا جديدًا مخصصًا لوظائف الكاميرا المتخلفة باسم “زر الالتقاط”، كما ستحسن تقنيات معالجة التيتانيوم المستخدم في الإطارات الجانبية من أجل تقليل التكلفة الإجمالية.
وستضيف الشركة الكثير من مزايا الذكاء الاصطناعي إلى هواتف آيفون القادمة، ومنها ميزة تحرير الصور عبر الأوامر النصية التي كشفت عنها حديثًا مع أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة MGIE، بالإضافة إلى تحسين أداء المساعد الشخصي “سيري” وغيرها من المزايا.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
Advertisement
الأكثر قراءة
إحدى أشهر الشركات تُعلن عن إفلاسها
Lebanon 24
إحدى أشهر الشركات تُعلن عن إفلاسها
14:53 | 2024-02-13
13/02/2024 02:53:11
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرات "قاتلة" ستسخدمها إسرائيل قريباً في الحرب... من أين حصلت عليها؟
Lebanon 24
طائرات "قاتلة" ستسخدمها إسرائيل قريباً في الحرب... من أين حصلت عليها؟
12:00 | 2024-02-13
13/02/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"عدوّ" غير متوقّع يُواجه الجيش الإسرائيليّ... من يُهاجمه في غزة؟
Lebanon 24
"عدوّ" غير متوقّع يُواجه الجيش الإسرائيليّ... من يُهاجمه في غزة؟
13:00 | 2024-02-13
13/02/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروع.. مقتل 15 وإصابة 7 في تصادم عدة مركبات
Lebanon 24
حادث مروع.. مقتل 15 وإصابة 7 في تصادم عدة مركبات
15:55 | 2024-02-13
13/02/2024 03:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تعليق إسرائيليّ على خطاب أمين عام "الحزب"... ما قِيلَ عنه لافت جدّاً
Lebanon 24
أوّل تعليق إسرائيليّ على خطاب أمين عام "الحزب"... ما قِيلَ عنه لافت جدّاً
14:30 | 2024-02-13
13/02/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
04:00 | 2024-02-14
مركبة تابعة لشركة فضاء خاصة تنطلق إلى القمر
03:00 | 2024-02-14
ميزة مهمة... "الذاكرة" تصل إلى روبوت ChatGPT
02:02 | 2024-02-14
شركات عالمية تتحرك بوجه تزييف الصور بالذكاء الاصطناعي
01:02 | 2024-02-14
تهديدات سيبرانية تهدد أمن البلاد.. هذا ما تسعى إليه فرنسا
01:00 | 2024-02-14
الأقراط الذكية ثورة في عالم الابتكارات.. هذا ما تفعله (صور)
23:00 | 2024-02-13
محكمة روسية تأمر باعتقال المتحدث باسم ميتا
فيديو
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
03:58 | 2024-02-14
14/02/2024 15:08:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
14/02/2024 15:08:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
14/02/2024 15:08:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24