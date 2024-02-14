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تكنولوجيا وعلوم

هاتف Galaxy M15 5G يحصل على شهادة البطارية

Lebanon 24
14-02-2024 | 12:12
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تستعد شركة سامسونج لإطلاق هاتفها التالي من سلسلة M، والآن يوجد ثلاث شهادات تكشف عن بعض التفاصيل الرئيسية للبطارية.

 

فقد حصل هاتف Galaxy M15 5G (SM-M156B) على شهادات Dekra و BIS و Safety Korea مما يكشف عن سعة مقدرة تبلغ 5880 مللي أمبير.

 

ومن المتوقع أن يتم إطلاق الجهاز بسعة نموذجية تبلغ 6000 مللي أمبير تتوافق مع هاتف Galaxy M14 من العام الماضي.

 

تتميز البطارية برقم طراز EB-BM156ABY ومن المتوقع أن تدعم شحنًا يصل إلى 25 واط. ومن المتوقع أن يتميز Galaxy M15 5G بمواصفات مماثلة لجهاز Galaxy A15 5G مع شاشة AMOLED بحجم 6.5 بوصة ومعدل تحديث 90 هرتز ودقة FHD.

 

هذا وبالإضافة إلى كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل ومعالج MediaTek Dimensity 6100+.

( التقنية بلا حدود)
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