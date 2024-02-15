OpenAI تختبر تحديثاً جديداً في ChatGPT

Advertisement

بدأت شركة OpenAI اختبار ميزة جديدة لدى بعض مستخدمي الإصدارين المجاني والمدفوع من منصتها الذكية ChatGPT، تسمح بأن تحفظ المنصة بعض المعلومات من المحادثات السابقة.وبحسب بيان رسمي، فإن منصة ChatGPT مع ميزة Memory، ستسمح للمستخدم بتوجيه لحفظ معلومة معينة من محادثته، أو المحادثة بالكامل بحيث تقوم المنصة الذكية باستخلاص المعلومات منها وتخزينها.فعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدم أن يطلب من ChatGPT تذكر أنه يعيش في المدينة ويفضل القيادة، أو أن لديه طفلة صغيرة، وتعتمد على مُربية منزلية.وتضع الشركة بين يدي المستخدم، إمكانية التحكم في إمكانية ألا تحفظ المنصة تفاصيل بعينها، من خلال حذف "الميموري" مباشرة من داخل الإعدادات.وأشارت OpenAI أيضاً إلى أن الميزة ستسهم في إنجاز مهام العمل، مثل أن تحفظ منصة ChatGPT طريقة صياغة النصوص والجمهور المستهدف، وكذلك مزايا المنتج الذي يعمل المستخدم باستمرار على إنشاء نصوص لترويجه.وقد أوضحت الشركة أن ميزة الذاكرة ستصل أيضاً إلى متجرها للروبوتات البرمجية GPTs، مشيرة إلى أن ما يطلب المستخدم من إحدى تلك الروبوتات تخزينه، لا يتم مشاركته أبداً مع مطوري تلك الروبوتات.الشركة مطورة منصة الذكاء الاصطناعي الأشهر في العالم، أشارت إلى أنها قد تستخدم المعلومات التي يطلب المستخدمون من ChatGPT حفظها، لتدريب نماذجها الذكية.ولكن الشركة استثنت من هذه السياسة مستخدميها من قطاع الأعمال أو المستخدمين الذين يطلبون عدم استخدام الشركة للتفاصيل التي يحتفظون بها في ذاكرة ChatGPT، فلن تستخدم تلك البيانات.