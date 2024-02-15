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تكنولوجيا وعلوم
بالتفاصيل.. الصين تطور أسرع حاسوب فائق في العالم
Lebanon 24
15-02-2024
|
13:03
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يقال إن الحاسوب الفائق Tianhe-3 قد يكون أسرع حاسوب فائق في العالم، بسبب استخدامه للمعالج الجديد MT-3000 الذي صممته الجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع (NUDT) المتخصصة في مجال تطوير الحاسوب الفائق وبرنامج الفضاء الصيني.
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وكشفت مقالة حديثة من موقع The Next Platform عن التفاصيل المتعلقة بمعالج MT-3000، إذ إنه يتميز بالهندسة غير المتجانسة الفريدة من نوعها التي تشمل نوى وحدة المعالجة المركزية ونوى التحكم والنوى المسرعة.
ووفقًا للموقع أيضًا، يتميز معالج MT-3000 ببنية تصميم متعددة تضم 16 نواة من نوى وحدة المعالجة المركزية مع 96 نواة تحكم و 1536 نواة مسرعة.
كما أن معالج MT-3000 قادر على تحقيق أداء يصل إلى 11.6 تريليون من العمليات الحسابية في الثانية، مع كفاءة طاقة تصل إلى 45.4 جيجا /واط من العمليات الحسابية، بتردد يصل إلى 1.20 جيجاهرتز.من مزايا تصميم معالج MT-3000 أنه يضم كلًا من نوى وحدة المعالجة المركزية ونوى التحكم والنوى المسرعة في شريحة السيليكون نفسها، وهذا التكامل يعكس إلى حد ما فلسفة تصميم معالج AMD Instinct MI300A الهجين؛ مما يوحي بالتوجه بعيدًا عن أنظمة وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسوم المنفصلة ونحو تصميمات أكثر تماسكًا وكفاءة. وفي الوقت نفسه، على عكس معالج AMD MI300A المتعدد الشرائح، يبدو أن معالج MT-3000 يعتمد على تصميم أحادي الشريحة.
اللافت أن معالج MT-3000 يحتاج إلى دقة تصنيع قدرها 10 نانومتر أو 7 نانومتر نظرًا إلى أن بنية قالب المعالج تضم كثافة هائلة من النوى.
ويُعتقد أن الشركة المصنعة للمعالج ستكون شركة SMIC الصينية، التي تصنع أيضًا معالج HiSilicon Kirin 9000S الحديث لشركة هواوي باستخدام دقة تصنيع قدرها 7 نانومتر من الجيل الثاني.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
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