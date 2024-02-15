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تكنولوجيا وعلوم

لهذه الأسباب.. استخدم قراصنة من الصين وروسيا وإيران أدوات مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
15-02-2024 | 14:40
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قالت شركة مايكروسوفت، في تقرير لها، الأربعاء، إن "قراصنة مدعومين من روسيا والصين وإيران يستخدمون أدوات من برنامج "OpenAI" المدعوم من مايكروسوفت لصقل مهاراتهم وخداع أهدافهم".

وأضافت مايكروسوفت، أنها "تعقّبت مجموعات القرصنة المرتبطة بالمخابرات العسكرية الروسية والحرس الثوري الإيراني والحكومتين الصينية والكورية الشمالية، خلال محاولتها تحسين حملات القرصنة باستخدام نماذج لغوية كبيرة".
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وأعلنت الشركة نفسها، عن أن هذا الاكتشاف أتى في الوقت الذي فرضت فيه حظرا شاملا على مجموعات القرصنة التي يتم دعمها من الدول لاستخدام منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

تجدر الإشارة إلى أن برامج الكمبيوتر هذه، والتي تسمى غالبا تقنيات الذكاء الاصطناعي، تعتمد على كميات كبيرة جدا من النصوص من أجل توليد ردود تبدو بشرية. 

وفي هذا السياق، قال نائب رئيس قطاع أمن العملاء في مايكروسوفت، توم بيرت، قبل نشر التقرير، إنه "بغض النظر عما إذا كان هناك أي انتهاك للقانون أو أي انتهاك لشروط الخدمة، فإننا لا نريد تلك الجهات الفاعلة التي حددناها، والتي نقوم بتتبّعها ونعرف أنها جهات فاعلة للتهديد من مختلف الأنواع، لا نريد أن يتمكنوا من استخدام هذه التكنولوجيا".

من جهته، قال المتحدث باسم السفارة الصينية في الولايات المتحدة، ليو بنغ يو، إن "السفارة تعارض التشهير والاتهامات التي لا أساس لها ضد الصين"، مردفا بأنها "تدعو إلى نشر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وموثوق ويمكن التحكم فيه، من أجل تعزيز الرفاهية المشتركة للبشرية".(عربي 21)
 
المصدر: عربي 21
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