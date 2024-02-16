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تكنولوجيا وعلوم
لمشاهدة "غامرة"... تيك توك تعلن إطلاق تطبيقها لنظارة Vision Pro
Lebanon 24
16-02-2024
|
00:34
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أعلنت منصة مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة تيك توك إطلاق تطبيقها الخاص بنظارة آبل للواقع المختلط فيجن برو، إذ حسّنت التطبيق لنظام تشغيل النظارة VisionOS لتقديم تجربة مشاهدة "غامرة" لمقاطع الفيديو القصيرة.
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وذكرت تيك توك في منشور لها في منصة إكس أن التطبيق يتيح للمستخدمين استعراض مقاطع الفيديو في المنصة بطريقة عرض المحتوى الغامر.
ويأتي التطبيق بتصميم مألوف في نظارة فيجن برو مع موجز فيديو رئيسي في تبويب “لك” بالإضافة إلى أزرار للإعجاب والتعليق والمفضلة والمشاركة، واستفادت تيك توك من مساحة الشاشة الكبيرة في النظارة لعرض عناصر الواجهة الأخرى، وإظهار التعليقات والملفات الشخصية في الجزء الموجود على اليمين، حتى لا يُحجب مشغل الفيديو الرئيسي.
وكانت تيك توك قد شوّقت إلى إطلاق تطبيقها الخاص بالنظارة مطلع العام الجاري، وقد صرح رئيس المنتجات في الشركة أحمد زهران بأن فريقه “أعاد تصميم تجربة تيك توك كاملةً من الألف إلى الياء” في النظارة.
ويمكن مشاهدة مقاطع الفيديو في المنصة مع استمرار ظهور المحيط الفيزيائي الحقيقي أو مع إظهار موقع افتراضي بالكامل في الخلفية مثل سطح القمر.
ويتوفر تطبيق تيك توك الآن في متجر تطبيقات Vision Pro، ويمكن لمالكي النظارة تنزيل التطبيق على نحو مجاني.
ويُعد تطبيق تيك توك أول تطبيق أصلي لمنصة اجتماعية كبرى يصل إلى نظارة فيجن برو، في انتظار إطلاق تطبيقات أخرى مهمة مثل يوتيوب وفيسبوك وإنستاغرام وغيرها.
المصدر: aitnews
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