الذكاء الاصطناعي يحوّل نصاً إلى فيديو من خلال أداة فريدة.. تعرفوا إليها

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كشفت شركة "أوبن آيه آي" المتخصصة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي والمسؤولة عن أداة "تشات جي بي تي" عن أداة جديدة تدعى "سورا" تتيح توليد مقاطع الفيديو بناء على النصوص التي يقوم بصياغتها المستخدم.وقالت إن هذه الأداة تستطيع إنشاء مقاطع فيديو تقارب الواقع تصل مدتها إلى دقيقة واحدة، كما تصنع مقاطع مستوحاة من صور ثابتة، ويمكنها إضافة محتوى بصري على فيديوهات متوفرة مسبقا.وذكرت "أوبن آيه آي" أن "سورا" تستطيع تكوين مقطع مدته 60 ثانية بمجرد كتابة طلبك وسيعطيك مشاهد مفصلة للغاية وتصوير بإخراج احترافي وشخصيات مليئة بالمشاعر وكأنها حقيقية.وخلال تجربة أداة الذكاء الاصطناعي تم إجراء تجربة من خلال كتابة هذا النص: "طوكيو الجميلة مغطاة بالثلوج وتنبض بالحياة، تتحرك الكاميرا عبر شارع المدينة الصاخب، لتتبع العديد من الأشخاص وهم يستمتعون بالطقس الثلجي الجميل ويتسوقون في الأكشاك القريبة. زهور الساكورا الرائعة تتطاير عبر الريح مع ندفات الثلج"، وكانت النتيجة فيديو مبهر.