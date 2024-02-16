لماذا أعلن البعض التخلي عن نظارات Apple Vision Pro بعد اقتنائها؟

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وبدأت الطلبات المسبقة لـVision Pro في 19 كانون الثاني، وتم طرح الأجهزة للبيع اعتباراً من 2 شباط. مع اقتراب الموعد النهائي المحدد بـ 14 يوماً الذي وضعته "أبل" لإعادة نظاراتها "فيجن برو" Vision Pro مقابل استرداد المبلغ كاملاً، أعلن عدد من المتعاملين الأوائل نيتهم إعادة هذه النظارات إلى متاجر الشركة، واستعادة ثمنها الذي يبدأ من 3500 دولار.وبدأت الطلبات المسبقة لـVision Pro في 19 كانون الثاني، وتم طرح الأجهزة للبيع اعتباراً من 2 شباط.

أسباب تخلّي المتعاملين عن نظّارات أبل الذكية متنوّعة، بدءاً من الصداع المستمر في الرأس والعينين حتى مع استخدام مختصر، إلى الاحمرار الشديد في العين وصعوبة التركيز أثناء الارتداء. ويُضاف إلى ذلك تصميم النظّارة الذي لم يوزّع وزنها بشكل مناسب، فتركز الوزن بشكل كامل على وجه المستخدم من الأمام، ممّا يتسبّب في إرهاق الوجه والرقبة أثناء الاستخدام لفترات طويلة.