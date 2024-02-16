14
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
14
o
بشري
14
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
لماذا أعلن البعض التخلي عن نظارات Apple Vision Pro بعد اقتنائها؟
Lebanon 24
16-02-2024
|
07:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع اقتراب الموعد النهائي المحدد بـ 14 يوماً الذي وضعته "أبل" لإعادة نظاراتها "فيجن برو" Vision Pro مقابل استرداد المبلغ كاملاً، أعلن عدد من المتعاملين الأوائل نيتهم إعادة هذه النظارات إلى متاجر الشركة، واستعادة ثمنها الذي يبدأ من 3500 دولار.
Advertisement
وبدأت الطلبات المسبقة لـVision Pro في 19 كانون الثاني، وتم طرح الأجهزة للبيع اعتباراً من 2 شباط.
أسباب تخلّي المتعاملين عن نظّارات أبل الذكية متنوّعة، بدءاً من الصداع المستمر في الرأس والعينين حتى مع استخدام مختصر، إلى الاحمرار الشديد في العين وصعوبة التركيز أثناء الارتداء. ويُضاف إلى ذلك تصميم النظّارة الذي لم يوزّع وزنها بشكل مناسب، فتركز الوزن بشكل كامل على وجه المستخدم من الأمام، ممّا يتسبّب في إرهاق الوجه والرقبة أثناء الاستخدام لفترات طويلة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الحريري يُمازح برّي... ماذا قال له من عين التينة؟ (صور)
Lebanon 24
الحريري يُمازح برّي... ماذا قال له من عين التينة؟ (صور)
12:48 | 2024-02-15
15/02/2024 12:48:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن تعطيل المدارس غدًا حدادًا على مجزرة النبطية.. هذا ما أعلنه وزير التربية
Lebanon 24
بشأن تعطيل المدارس غدًا حدادًا على مجزرة النبطية.. هذا ما أعلنه وزير التربية
14:49 | 2024-02-15
15/02/2024 02:49:28
Lebanon 24
Lebanon 24
صدور أوامر إسرائيلية خاصة بلبنان.. هذا مضمونها
Lebanon 24
صدور أوامر إسرائيلية خاصة بلبنان.. هذا مضمونها
07:00 | 2024-02-16
16/02/2024 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار كبير هزّ إيران مساء اليوم... شاهدوا المشاهد الأولى من هناك (فيديو)
Lebanon 24
إنفجار كبير هزّ إيران مساء اليوم... شاهدوا المشاهد الأولى من هناك (فيديو)
13:03 | 2024-02-15
15/02/2024 01:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر ينتشر.. ما حقيقة إغتيال ماهر الأسد في سوريا؟
Lebanon 24
خبر ينتشر.. ما حقيقة إغتيال ماهر الأسد في سوريا؟
04:49 | 2024-02-16
16/02/2024 04:49:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
10:24 | 2024-02-16
بعد 46 عاما.. "فوياجر 1" يستمر في الصمت منتظرا "معجزة" لإنقاذه
04:04 | 2024-02-16
الذكاء الاصطناعي يحوّل نصاً إلى فيديو من خلال أداة فريدة.. تعرفوا إليها
03:01 | 2024-02-16
ابتكار روبوت دقيق يمكن استخدامه في علاج سرطان الكبد
02:22 | 2024-02-16
يصعب اختراقها.. هكذا وصلت آلاف أنظمة "ستارلينك" موسكو
01:00 | 2024-02-16
سلاح روسي نووي قد يطفئ العالم بأسره.. والقدرة على مواجهته معدومة!
00:34 | 2024-02-16
لمشاهدة "غامرة"... تيك توك تعلن إطلاق تطبيقها لنظارة Vision Pro
فيديو
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
03:58 | 2024-02-14
16/02/2024 18:11:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
16/02/2024 18:11:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
16/02/2024 18:11:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24