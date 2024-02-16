بعد 46 عاما.. "فوياجر 1" يستمر في الصمت منتظرا "معجزة" لإنقاذه

يعاني "فوياجر 1"، أحد أطول البعثات الفضائية عمرا لوكالة ناسا، حيث كان بمثابة أعيننا وآذاننا في الكون لمدة 46 عاما، من عطل في الاتصال، ما يجعل المسبار يتجه نحو نهاية مهمته.



ويعمل المهندسون حاليا على إصلاح خطأ حاسوبي يمنع المسبار من إرسال البيانات إلى الأرض، لكن قيود البرامج والمسافة تجعل الأمر صعبا.

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وقال مسؤولو ناسا في بيان، إنه منذ 14 نوفمبر من العام الماضي، لم يتمكن المسبار "فوياجر 1" من إرسال البيانات التي جمعتها أجهزته العلمية.



ويبدو أن المسبار يتلقى الأوامر وينفذها على ما يرام، وفقا لفريق الدعم التابع له ومقره كاليفورنيا، ويستمر في الاندفاع عبر الفضاء البينجمي على بعد أكثر من 15 مليار ميل (24 مليار كيلومتر) من الأرض، بعيدا عن حافة النظام الشمسي.



ومع ذلك، من دون الوصول إلى أنظمة الخلل، سيكون من الصعب على المهندسين تقييم حالة المركبة بشكل كامل.



وقالت سوزان دود، مديرة مشروع "فوياجر"، في مقابلة مع "آرس تكنيكا": "ستكون أكبر معجزة إذا استعدناها". (روسيا اليوم)