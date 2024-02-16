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تكنولوجيا وعلوم

مايكروسوفت تعلن إنهاء تطبيق Publisher

Lebanon 24
16-02-2024 | 23:00
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أعلنت شركة "مايكروسوفت" عزمها إنهاء تطبيق "ببليشر" في حزمة "مايكروسوفت أوفيس" المكتبية بحلول تشرين الأول 2026، وإزالته من اشتراكات "مايكروسوفت 365" السحابية في وقت لاحق.

 

وأوضحت الشركة، في بيان، أن معظم ميزات "ببليشر" لإنشاء القوالب والمطبوعات الاحترافية متوفرة بالفعل في تطبيقات "مايكروسوفت 365" الأخرى، مثل "وورد" و"باوربوينت"، ويمكن للمستخدمين الاعتماد عليها عوضا عنه.

 

ويشار إلى أن تطبيق "ببليشر" هو برنامج نشر مكتبي، مصمم لإنشاء منشورات غنية بالرسومات، مثل الرسائل الإخبارية، والنشرات الإعلانية، وبطاقات العمل، وغيرها من التصميمات استنادا إلى قوالب احترافية، وهو يختلف عن "وورد" في كونه يركز أكثر على تصميم الصفحة بدلا من تنسيق النصوص.

( مرسال قطر)
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