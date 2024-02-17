أثارت فضول العلماء.. سمكة حامل من دون تزاوج

تنتظر سمكة من نوع الراي تعيش في حوض أسماك ببلدة صغيرة في الولايات المتحدة أن تلِد صغاراً رغم عدم وجود ذكر من نوعها في الحوض نفسه، مما أثار اهتماماً محلياً بها وفضولاً بين الأوساط العلمية.

Advertisement

بدأت السمكة المسماة "تشارلوت" والتي تتم تربيتها منذ أكثر من ثماني سنوات في هندرسون بولاية نورث كارولاينا، في النمو بشكل غير عادي في أواخر تشرين الثاني. واعتقد المسؤولون عن حوض الأسماك بدايةً أنها قد تكون مصابة بورم.

من جانبها، قالت الممرضة كينسلي بوييت لـ "فرانس برس"، "بدأ بطنها ينمو بشكل متزايد، واعتقدنا أنّه قد يكون سرطاناً". ومن المعروف أن مثل هذه التكيّسات تتطوّر في الأعضاء التناسلية لأسماك الراي التي لا تتزاوج.



ولكن بعد إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية، تبيّن أنها بويضات. وقد تلد "تشارلوت" في أي وقت.



وتُعد "الولادات من دون تزاوج" نادرة، في حين تختلف فترة الحمل بين حالة وأخرى، إذ لا تكون بالضرورة بين ثلاثة إلى أربعة أشهر، كما هو معروف بالنسبة إلى هذا النوع.



وقد أثار وضع السمكة حالة من الحماس في البلدة الصغيرة.



كما أشارت بوييت إلى إعادة افتتاح حوض الأسماك الخميس بعدما أغلق مدة طويلة بسبب أعمال ترميم، لافتةً إلى أنّ كل الزائرين أبدوا رغبتهم منذ دخول المكان في رؤية "تشارلوت". (العربية)