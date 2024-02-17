Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

سوني تطور حلول تخزين للذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
17-02-2024 | 16:23
A-
A+
Doc-P-1165555-638438091294876328.jpg
Doc-P-1165555-638438091294876328.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت صحيفة نيكي أن سوني تعتزم الدخول في شراكة مع سيجيت من أجل إنتاج كميات كبيرة من محركات الأقراص الثابتة لتلبية تزايد طلب الذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن تبدأ سوني في شهر مايو بالإنتاج الضخم لثنائيات الليزر المستخدمة في محركات الأقراص، وقد تستثمر نحو 5 مليارات ين (33 مليون دولار) في خطوط الإنتاج الجديدة.
Advertisement

وتَعد ثنائيات الليزر بالمساعدة في مضاعفة سعة محركات الأقراص الثابتة وتلبية الطلب النهم لمراكز البيانات اليوم. وتبدأ سوني بإنتاج ثنائيات الليزر بالشراكة مع سيجيت.

وتستخدم سيجيت ثنائيات الليزر في محركات الأقراص الثابتة، بقياس قدره 3.5 بوصات، القادرة على تخزين 30 تيرابايت من البيانات، أي نحو ضعف كمية المنتجات التقليدية.

وتستثمر سوني في مصنع في مقاطعة مياجي، شمال الجزيرة الرئيسية في اليابان، ومصنع في تايلاند حتى يمكن تركيب خطوط الإنتاج الجديدة.

وتتميز التقنية الجديدة للشركة بأنها فائقة الدقة، مما يسمح بإطلاق أشعة الليزر على نقطة ضيقة تصل إلى جزء من المليون من المليمتر.

وتسمح ثنائيات الليزر لأشعة الليزر التي تصل درجة حرارتها إلى 400 درجة أو أعلى بلمس منطقة التخزين على سطح القرص.

ويمكن من خلال هذه الطريقة كتابة المزيد من المعلومات على المنطقة نفسها من القرص، مما يسمح بزيادة قدرة محركات الأقراص الثابتة على تخزين البيانات.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:00 | 2024-02-17
10:22 | 2024-02-17
07:48 | 2024-02-17
04:00 | 2024-02-17
03:00 | 2024-02-17
02:30 | 2024-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24