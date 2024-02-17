على متن الطائرة.. هذا ما قدمته شركة طيران لركابها

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وتحلق Beond وهي شركة طيران مالديفية، إلى خمس وجهات وتطلق على نفسها اسم "شركة الطيران الترفيهية المتميزة" التي تقدم خدمات مميزة لدرجة رجال الأعمال تشمل وجبات شهية، ومقاعد قابلة للطي مما يسمح للركاب بالنوم براحة أكبر أثناء الرحلة، ولترقية تجربة الترفيه، تخطط الشركة لتقديم سماعات Vision Pro للركاب.وفي بيان صحفي، قالت Beond إنها ستبدأ في تقديم Vision Pro من آبل لعملاء محددين على رحلاتها إلى جزر المالديف.وتضاعف أسطول الشركة إلى طائرتين بعد أن استحوذت على طائرة ثانية، وفي منتصف هذا العام، ستبدأ رحلاتها من ميلانو ودبي وبانكوك إلى جزر المالديف.وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Beond تيرو تاسكيلا: "ستعمل سماعات Vision Pro على إحداث تحول في تجربة الترفيه على متن الطائرة، وسنكون أول من يقدمها لمجموعة مختارة من الركاب. بالإضافة إلى مكتبتنا الحالية والمتنامية من المحتوى على متن الطائرة مثل الأفلام والألعاب، ستعرض Beond وجهات وأنشطة المنتجعات المذهلة في جزر المالديف. نحن نعمل الآن مع شركائنا في جزر المالديف لإعداد لقطات مذهلة".وتابع المدير التنفيذي قائلاً: "ستعمل تجربة الطيران على تشويق الركاب قبل وصولهم إلى جزر المالديف. يعد تقديم Vision Pro خطوة أخرى في رؤيتنا لتقديم تجربة سفر متميزة لعملائنا، من البداية إلى النهاية في رحلتهم. نحن فخورون بكوننا أول شركة طيران تنشر هذه التكنولوجيا".ولم يذكر البيان الصحفي عدد وحدات Vision Pro التي ستكون على متن كل رحلة، كما لم يذكر كيف ستحدد شركة الطيران الركاب الذين سيحصلون على فرصة ارتداء سماعة الرأس، بحسب موقع فون أرينا.