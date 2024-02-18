طلاب في هونغ كونغ يصنعون أصغر روبوت بالعالم

حقق أربعة طلاب من مدرسة ديوسيسان للبنين في هونغ كونغ إنجازا هندسيا مبهرا بصناعة أصغر روبوت شبيه بالإنسان في العالم، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2022.

ويبلغ ارتفاع الروبوت الجديد 141 ملم، مما يجعله أقصر من طول القلم الاعتيادي. ونال إنجاز الطلاب الأربعة شهادة موسوعة غينيس بتحطيم الرقم القياسي ليظهر الروبوت في إحدى حلقات سلسلة "ريكوردز ويكلي" الدورية على منصة يوتيوب.

كما أن الروبوت استوفى المعايير الصارمة ببناء ملامح بارزة تشبه الروبوت البشري، بما في ذلك أن يكون له كتفان ومرفقان وركبتان، وأن يكون قادرا على المشي على قدمين.

وكانت رحلة تصنيع الروبوت بدأت برسم مخططات هندسية باستخدام برامج التصميم بمساعدة الحاسوب. وبمجرد الانتهاء من المواصفات الفنية، تعاون الطلاب مع مصنع لتصنيع محركات مؤازرة "سِرفو" بمعايير خاصة. ويعد هذا النوع من المحركات ضروريا لتحريك أطراف الروبوت بدقة وسلاسة.

وإضافة إلى ذلك، حصل الفريق على لوحة تحكم مؤازرة روبوتية ذات 16 قناة لتعزيز القدرة على التحكم بالقزم الآلي.

ومع توفر جميع المكونات الضرورية، شرع الطلاب في بناء الروبوت، فبدؤوا ببناء الأرجل باستخدام ثمانية محركات لتمكين الحركة في القدمين والركبتين والوركين. وبعد ذلك ركزوا على بناء الذراعين، ودمجوا المحركات الدقيقة عند الكتفين والمرفقين. ولمراعاة الحجم أجرى الطلاب تعديلات على لوحة التحكم، واستخدام بطارية ليثيوم بحجم دقيق. ورُكّبت لوحة التحكم على ظهر الروبوت، مع إمكانية إرسال الأوامر عبر تطبيق جوال مبرمج مسبقا وفقا لموسوعة غينيس.

وبعيدا عن تحقيق الرقم القياسي العالمي، سعى الطلاب الأربعة إلى تصميم عملهم ليكون صغير الحجم وبسعر معقول وقابل للبرمجة والشحن، وهو مخصص للنشر في ورش العمل التعليمية، كما تستهدف المبادرة الأسر ذات الدخل المحدود والطلبة المحرومين، لتتحقق المنفعة على أكبر نطاق.

( الجزيرة)