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تكنولوجيا وعلوم

"مايكروسوفت" تعلن عن استثمار ضخم في ألمانيا

Lebanon 24
18-02-2024 | 03:30
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أعلنت شركة تكنولوجيا المعلومات الأميركية العملاقة مايكروسوفت أمس الخميس عن استثمار بقيمة 3,5 مليارات دولار في ألمانيا بحلول نهاية سنة 2025 يتركز على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا السحابية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

 

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة مايكروسوفت براد سميث خلال مؤتمر صحفي في برلين أن الهدف هو "مضاعفة قدرات البنية التحتية" للشركة "في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات" في ألمانيا. وأضاف سميث أنه "أكبر استثمار" للمجموعة "منذ 40 عاما"، أي منذ بدء عملها في ألمانيا.

 

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية سيشمل هذا الاستثمار "مضاعفة" قدرات مراكز البيانات التابعة للمجموعة في منطقة فرانكفورت (غرب ألمانيا) وإنشاء "بنية تحتية جديدة" في منطقة شمال الراين ستفالن (غرباً أيضاً).

 

ورحب المستشار أولاف شولتس الذي كان حاضرا أيضا في المؤتمر الصحفي "بالأخبار الجيدة جدا لمكانة ألمانيا الاقتصادية". وأضاف أن "مثل هذه المشاريع تُظهر مدى جاذبية ألمانيا للمستثمرين".

 

وستستثمر المجموعة الأميركية أيضا في تدريب "أكثر من 1,2 مليون شخص" في هذه المجالات، وتمويل البنية التحتية اللازمة لتوفير الطاقة لمنشآتها.

 

وحققت مايكروسوفت بفضل استثماراتها الكبيرة في شركة "أوبن إيه آي" التي ابتكرت "شات جي بي تي" انطلاقة قوية في مجال الذكاء الاصطناعي الذي باتت الشركات والدول تتسابق عليه.

( الجزيرة)
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