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منوعات

بعد قيادتها ليومين تحت المطر... "شاحنة ماسك الفولاذية" تصدأ!

Lebanon 24
18-02-2024 | 06:20
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ذكر إيلون ماسك سابقاً أن شاحنة Cybertruck تتميز بهيكل خارجي فولاذي مقاوم للصدأ ومضاد للرصاص، غير ان مالكين جدد للشاحنة أبلغوا أن المركبة الكهربائية قد لا تكون مقاومة للعوامل الجوية.

وأفاد العديد من العملاء الذين اشتروا Cybertruck مؤخرا بقيمة 79900 دولار، بوجود صدأ في الغلاف الخارجي بعد قيادتها لمدة "يومين تحت المطر".
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وشارك أحد المستخدمين، ويدعى ويل، تجربته في منتدى Cybertruck، حيث أوضح أنه اشترى شاحنة تسلا في الأول من شباط، ولاحظ تآكلا يتشكل على المعدن الخارجي بعد 11 يوما من الاستخدام.

ونتيجة لذلك، تم نقل Cybertruck إلى إحدى المنشآت، لكن الموظفين أخبروا ويل أنهم لا يملكون الأدوات المناسبة لإصلاح الصدأ الخارجي، ما يؤخر تسليمها زهاء شهر واحد.

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