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تكنولوجيا وعلوم
مركبة شحن روسية تلتحم بنجاح مع محطة الفضاء الدولية
Lebanon 24
18-02-2024
|
08:11
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لتحمت مركبة الشحن الفضائية "بروغريس أم أس 26" بنجاح مع وحدة "زفيزدا" الروسية في محطة الفضاء الدولية، وفق مشاهد بثتها وكالة "روسكوزموس" الروسية التي تدير الرحلات الفضائية.
وتم إطلاق المركبة بواسطة صاروخ من طراز "سويوز-2,1 أ" من قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية الخميس الماضي.
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وتحمل المركبة طن ونصف من الأجهزة والمعدات لأنظمة المحطة، ومستحضرات وأدوات للتجارب العلمية، وملابس ومواد غذائية ومنتجات طبية وصحية لرواد الفضاء، و580 كيلوغرامًا من الوقود المخصص لتزويد المحطة بالوقود، و420 كيلوغراماً من مياه الشرب، و40 كيلوغراماً من النيتروجين.
ومن بين الشحنات مواد استهلاكية للتجربة العلمية الجديدة "الفوليرين" لتنمية بلورات الفوليريت في وحدة مختبر "العلم"، الشكل البلوري الثالث للكربون، الذي يمثل فئة جديدة من أشباه الموصلات.
وأوصلت "بروغريس أم أس 26" معدات لتجربة علمية جديدة، بشأن إنشاء نظام مراقبة يمكنه اكتشاف الشقوق والتسريبات الأخرى في جسم المحطة الفضائية.
ويتألف طاقم البعثة من 3 رواد روس، هم أوليغ كونونينكو ونيكولاي تشوب وكونستانتين بوريسوف، ورائدا فضاء ناسا الأميركية، ياسمين مغبيلي، ولورال أوهارا، ورائد فضاء وكالة الفضاء الأوروبية أندرياس موجينسن، والياباني ساتوشي فوروكاوا.
المصدر: إرم نيوز
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