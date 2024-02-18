يوتيوب "يستعير" ميزة تيك توك للمقاطع الموسيقية





وسواء كنت تريد استخدام الصوت الأصلي، أو التعاون مع الفنان، أو التفاعل مع الفيديو، أو قص مشهد معين، يمكنك الآن القيام بكل ذلك باستخدام زر Remix. ويتوفر زر Remix في صفحة الفيديو الموسيقي بجوار زر المشاركة، وعند النقر عليه، ستظهر قائمة عائمة بها 4 خيارات للاختيار من بينها وهي:

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الصوت: يتيح لك هذا الخيار استخدام صوت الفيديو الموسيقي في الفيديو القصير الخاص بك. ويمكنك مزامنة الشفاه أو الرقص أو القيام بما تريده بالصوت. حصل "يوتيوب شورتس" على ميزة جديدة مستوحاة من تيك توك تتيح للمستخدمين إعادة مزج مقاطع الفيديو الموسيقية المفضلة لديهم.وسواء كنت تريد استخدام الصوت الأصلي، أو التعاون مع الفنان، أو التفاعل مع الفيديو، أو قص مشهد معين، يمكنك الآن القيام بكل ذلك باستخدام زر Remix. ويتوفر زر Remix في صفحة الفيديو الموسيقي بجوار زر المشاركة، وعند النقر عليه، ستظهر قائمة عائمة بها 4 خيارات للاختيار من بينها وهي:الصوت: يتيح لك هذا الخيار استخدام صوت الفيديو الموسيقي في الفيديو القصير الخاص بك. ويمكنك مزامنة الشفاه أو الرقص أو القيام بما تريده بالصوت.

التعاون: يتيح لك هذا الخيار إنشاء فيديو قصير مقسم إلى شاشة مع الفيديو الموسيقي. ويمكنك ضبط حجم وموضع كل شاشة، والاختيار من بين التخطيطات المختلفة.



الشاشة الخضراء: يتيح لك هذا الخيار استخدام الفيديو الموسيقي كخلفية لفيديو شورتس الخاص بك. ويمكنك تصوير نفسك وأنت تتفاعل مع الفيديو، أو تتظاهر بأنك فيه.



القص: يتيح لك هذا الخيار تحديد مقطع مدته 5 ثوانٍ من الفيديو الموسيقي وإضافته إلى الفيديو القصير. ويمكنك تكرار المقطع عدة مرات كما تريد، أو مزجه مع مقاطع أخرى.

وتم طرح ميزة Remix لمنشئي المحتوى بدءاً من 15 فبراير (شباط). ويظهر خيار Remix على يوتيوب عند مشاهدة مقاطع الفيديو الموسيقية. وإذا كنت معتاداً على يوتيوب شورتس، فربما رأيت بعض هذه الخيارات من قبل، ولكن فقط لإعادة مزج الفيديوهات القصيرة الأخرى. ويمكنك الآن إعادة مزج أي فيديو موسيقي على يوتيوب وإنشاء فيديوهات قصيرة فريدة خاصة بك.



ويختبر يوتيوب أيضاً عمليات البث المباشر الرأسية لمنشئي الفيديوهات القصيرة، والتي تتيح لهم كسب المال من تبرعات Super Chat وعضوياتها. كما أطلقت أيضًا أداة "إعادة التركيب" التي تساعد منشئي المحتوى على تحويل مقاطع الفيديو الطويلة إلى فيديوهات قصيرة. بالإضافة إلى ذلك، قدم يوتيوب خيار "إنشاء"، وهو تطبيق جديد يوفر أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لجعل تحرير الفيديو أسهل وأسرع، بحسب صحيفة إنديان إكسبريس.