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تكنولوجيا وعلوم
فيسبوك تكشف حيلة سرية لخفض تكلفة منشورات آبل
Lebanon 24
18-02-2024
|
16:00
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تريد شركة ميتا أن يعرف مستخدمو فيسبوك وإنستغرام، أن هناك طريقة سهلة لتجنب التكاليف الإضافية، التي تود شركة آبل فرضها على مستخدمي آيفون، في وقت لاحق من هذا الشهر.
وقالت ميتا، المالكة لمنصات واتساب وفيسبوك وإنستغرام وغيرها، إن الشركة "مطالبة إما بالامتثال لإرشادات آبل، أو إزالة المنشورات المعززة، الحاصلة على "بوستينغ" من تطبيقاتنا. نحن لا نريد إزالة المقدرة على تعزيز المنشورات"، بحسب بيانها.
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ويعتبر الـ"بوستينغ" نوعاً من الإعلانات المدفوعة التي تظهر منشورات حساب فيسبوك أو إنستغرام لجمهور أوسع، وتعتبر ميتا المنشورات المعزز أداة يستخدمها العديد من "الشركات الصغيرة"، إضافة إلى المشاهير والعلامات التجارية والأفراد، الذين يبحثون عن المزيد من الشهرة والانتشار لمحتواهم.
وعندما تضيف ميتا رسوم آبل البالغة 30% إلى خدمة الـ"بوستينغ"، سوف يكون أمام المستخدمين حيلة لتجنب هذه التكاليف الإضافية ببساطة عن طريق استخدام الـ"بوستنيغ"، عبر متصفح الإنترنت، مثل "سفاري" أو "كروم"، ما يعني أن المستخدمين لا يحتاجون إلى أن يكونوا على جهاز كمبيوتر محمول أو كمبيوتر، بل يحتاجون فقط إلى مغادرة التطبيق على أجهزة آيفون أو آيباد نفسها، واستخدام برامج لتصفح المواقع الإلكترونية العادية.
وبينما كان دفع الرسوم يتم بعد انتهاء عملية الـ"بوستينغ"، سوف تتغير هذه القاعدة مع نهاية الشهر الجاري، بحيث سيتم فرض الرسوم مع بدء حملة الـ"بوستينغ".
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