أهم الشائعات حول "ماك بوك برو OLED" المقبل

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فيما يلي أحدث التكهنات والشائعات حول "ماك بوك برو OLED"، وفق ما أورد موقع "تيك رادار" الإلكتروني:

توقيت الإطلاق تعد أجهزة ماك بوك برو من أفضل الأجهزة إثارة للإعجاب، بفضل الكثير من الميزات التي تتفوق بها على أجهزة الكمبيوتر المحمولة المنافسة لها. وعلى مدار سنوات، ادعت الشائعات أن شركة آبل تخطط لإطلاق جهاز "ماك بوك برو OLED" مستقبلاً.فيما يلي أحدث التكهنات والشائعات حول "ماك بوك برو OLED"، وفق ما أورد موقع "تيك رادار" الإلكتروني:توقيت الإطلاق

تشير أحدث الشائعات إلى أن إطلاق جهاز "ماك بوك برو OLED" لا يزال على بعد سنوات، فقد أشار تقرير من شركة "ذا إلك" مؤخراً إلى أن شركة آبل لن تحصل على شاشات OLED التي تصنعها شركة سامسونغ حتى عام 2027.

ويأتي هذا بعد عام من الشائعات السابقة التي أشارت إلى أن التكنولوجيا ستصل إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة الاحترافية من آبل.



وفي تشرين الثاني 2023، توقع موقع "ماك رومرز" والمحلل "جيف بو" أن شركة آبل ستطرح طرازات "ماك بوك برو OLED"، مقاس 14 بوصة و16 بوصة، في وقت ما من عام 2026.

وادعى تقرير آخر لموقع "إي تي نيوز"، في تشرين الثاني 2023 من أن أول أجهزة "ماك بوك برو OLED" يمكن أن تصل في عام 2025 بنموذج مقاس 16 بوصة، ويتبعها إصدار مقاس 14 بوصة، في عام 2026.



السعر

بالنسبة للسعر فهو غير معروف حالياً، ولكن عندما قامت آبل بترقية جهاز "ماك بوك برو" مقاس 16 بوصة ليأتي مزوداً بتقنية mini-LED في عام 2021، قامت بزيادة السعر المبدئي قليلاً من 2399 دولاراً إلى 2499 دولاراً.

وإذا كان التغيير الرئيسي الوحيد الذي يأتي على "ماك بوك برو OLED" هو الشاشة، فإننا نأمل أن يظل السعر المبدئي كما هو.



لكن في الوقت الحالي، هذه مجرد تكهنات.



المواصفات

نظراً لأننا على الأرجح على بعد عامين من ظهور جهاز "ماك بوك برو OLED"، فمن المبكر ظهور معلومات محددة حول مواصفات الكمبيوتر المحمول وميزاته. لكن بعض الشائعات ذات الصلة حول "آيباد برو OLED" يمكن أن تعطينا بعض التلميحات حول ميزات الكمبيوتر القادم من آبل.

وفقاً للمحلل "روس يونغ"، تخطط شركة آبل لإطلاق جهاز "آيباد برو OLED" الذي يتميز بسطوع غير مسبوق، ووزن منخفض، وعمر بطارية أطول من أي أجهزة لوحية أو أجهزة كمبيوتر محمولة منافسة.

شاشة تعمل باللمس

وفقاً لمراسل بلومبرج، مارك جورمان، فإن جهاز "ماك بوك برو" بشاشة تعمل باللمس يمكن أن يصل في عام 2025. وإذا حدث ذلك، فمن المحتمل أيضاً أن يكون إصدار OLED الذي يأتي بعد عام أو عامين مزوداً بشاشة تعمل باللمس.

الكثير من التفاصيل الأخرى المحيطة بـ "ماك بوك برو OLED" غير معروفة في الوقت الحالي. على سبيل المثال، لا نعرف ما إذا كانت هناك أي تغييرات في تصميم الكمبيوتر المحمول، ولا نعرف نوع الشريحة التي سيحتوي عليها.

ومع ذلك، نظراً لما نعرفه عن شاشات OLED وmini-LED، يمكننا التأكد من أنواع الميزات التي قد نراها في الشاشات الجديدة، ففي الوقت الحالي، توفر شاشات OLED سطوعاً أفضل مقارنة بشاشات Mini-LED، بالإضافة إلى نسب تباين أكبر ودقة ألوان محسنة وعمر بطارية أطول.