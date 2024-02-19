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تكنولوجيا وعلوم

الرياض تستضيف المؤتمر التقني الأكثر حضورًا في العالم

Lebanon 24
19-02-2024 | 03:15
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تستضيف مدينة الرياض فعاليات الدورة الثالثة من المؤتمر التقني الأكثر حضورًا في العالم (ليب) LEAP، وذلك خلال المدة الممتدة من 4 إلى 7 من آذار 2024، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، تحت شعار (آفاق جديدة).
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وتضم الدورة الثالثة من مؤتمر ليب عددًا من المنصات والمسارح، منها: المنصة الرئيسة التي تُناقش مواضيع (ويب 3) WEB 3، وإستراتيجيات الشركات التقنية الكبرى والمليارية، وخصوصية المستخدمين في التقنية.

كما يحتضن المؤتمر منصة المستثمرين، وعددًا من المسارح مثل: التقنيات التعليمية، وتقنيات التجارة بالتجزئة، والتقنيات المالية، والتقنيات الصحية، والثورة الصناعية الرابعة، وطاقة المستقبل، والمدن الذكية.
 
كذلك، يضم المؤتمر في نسخته هذا العام منصة (ديب فيست) DeepFest، التي تعود مجددًا بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، تحت شعار (الذكاء الاصطناعي يفوق الخيال)، بمشاركة أكثر من 150 متحدثًا وأكثر من 120 جهة عارضة، حيث تتناول المنصة في كل يوم موضوعًا في الذكاء الاصطناعي.

وستتطرق مواضيع اليوم الأول إلى بدايةِ الذكاء الاصطناعي من الأسس إلى التطورات، فيما سيُظهر اليوم الثاني إنجازات الذكاء الاصطناعي الحالية ومدى تأثيره، ويتناول اليوم الثالث دور الابتكارات والتقنيات الناشئة في الذكاء الاصطناعي، وتختتم المنصة يومها الأخير حول مستقبل الذكاء الاصطناعي وما يمكن أن ينشأ عنه.

ويُشارك في الدورة الثالثة من مؤتمر ليب أكثر من 1800 جهة عارضة من كبرى الشركات التقنية في العالم مثل: جوجل، ومايكروسوفت، وأوراكل، وديل، وسيسكو، وAvaya، وSAP، وسيرفس ناو، وأمازون ويب سيرفس، وIBM، وعلي بابا، وهواوي، وغيرها من الشركات.(البوابة العربية للأخبار التقنية)

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