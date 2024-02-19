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تكنولوجيا وعلوم
تزويد ChatGPT بخاصية "مبهرة" لجعل الدردشات أكثر فائدة
Lebanon 24
19-02-2024
|
06:36
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أشارت OpenAI عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنها تختبر الآن خاصية "الذاكرة" Memory على "تشات جي بي تي"، والتي تتيح للمستخدمين استرجاع جميع المعلومات التي حصلوا عليها مسبقا من الروبوت الذكي.
وقالت OpenAI إن ChatGPT ستوفر للمستخدم إمكانية التحكم في الذاكرة، من خلال إما طلب معلومة سابقة أو نسيان جزء معين من المحادثة، أو توقيف الخاصية تماما.
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ولضمان أقصى فائدة، توفر ChatGPTهذه الخاصية لعدد صغير من المستخدمين مجانا خلال هذا الأسبوع، قبل أن تنشرها على نطاق أوسع في وقت لاحق.
وأثناء قيامك بالدردشة مع ربوت الذكاء الاصطناعي ChatGPT، يمكنك أن تطلب منه أن يتذكر شيئًا محددًا أو أن تسمح له بالتقاط تفاصيل بنفسه، وبحسب OpenAI سوف تتحسن ذاكرة ChatGPT كلما استخدمتها أكثر؛ إذ إنك ستبدأ في ملاحظة التحسينات مع مرور الوقت.
وعلى سبيل المثال، ذكرت في إحدى محادثاتك مع ChatGPT أنك أب لطفلة صغيرة تحب قنديل البحر، لاحقا عندما تطلب منه مساعدتك في إنشاء بطاقة لعيد ميلادها، سيقترح عليك قنديلا بحريا يرتدي قبعة الاحتفال.
وقالت OpenAI إن المستخدم سيكون قادرا على إيقاف تشغيل الذاكرة في أي وقت من خلال الإعدادات؛ الأمر الذي يضمن له حذف الذكريات وعدم استخدامها.
وأضافت OpenAI أن ذكريات ChatGPT تتطور مع تفاعلاتك ولا ترتبط بمحادثات محددة.
المصدر: إرم نيوز
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