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تكنولوجيا وعلوم

قريباً.. هذا ما سيحصل عليه متصفح "غوغل كروم"

Lebanon 24
19-02-2024 | 23:00
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في حين أن معظم الأشخاص يعتقدون أن الأجهزة المتصلة بشبكة الإنترنت المنزلية آمنة من الهجمات السيبرانية، إلا أن القراصنة يمكن أن يصلوا إلى هذه الأجهزة والتحكم بها.
 
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لذلك، تعمل غوغل على ميزة جديدة لمتصفح كروم تمنع محاولات القرصنة من قبل مواقع الويب، التي تستهدف أجهزة مثل الطابعات وأجهزة التوجيه المتصلة بالشبكة الخاصة بالمستخدم.

وتقوم شركة غوغل حالياً بتطوير ميزة جديدة تسمى "التحقق من الوصول إلى الشبكة الخاصة عبر طلبات التصفح".
 
وستتمكن هذه الميزة من مراقبة طلبات موقع الويب للوصول إلى الأجهزة المرتبطة بالشبكة والتأكد من أنها تأتي من مصدر موثوق، وعند اكتشافها طلبات من مصدر غير موثوق ستقوم بحظرها تلقائياً. 

ووفقاً لـ"غوغل"، فإن الميزة ستعرض رسالة الحظر على كروم، وستطلب تحديث الصفحة يدوياً لتجاوز هذه الرسالة. ومن المتوقع أن تتيح الشركة الميزة لمتصفح كروم على كل من أندرويد وسطح المكتب. 

وبحسب موقع "كومبسماغ" الإلكتروني، فإن الميزة الجديدة القادمة إلى كروم، تمثل خطوة مهمة في حماية الشبكات الخاصة للمستخدمين من محاولات القرصنة المحتملة، وتعزز الإجراءات الأمنية للأشخاص الذين يستخدمون متصفح كروم. 

يذكر بأن غوغل أضافت مؤخراً ثلاث ميزات جديدة إلى كروم، بما في ذلك منظم علامات التبويب الجديد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، ومساعد الكتابة، ومولد الخلفية المخصص. 
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