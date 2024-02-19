خرافة تجفيف الهاتف المبلل بالمياه.. هذا ما قد تتسبب به!

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حذرت آبل من تجفيف هواتف آيفون المبللة أو المغمورة في الماء والسوائل باستخدام حبوب الأرز، وفقًا لما ذكرته الشركة في مستند دعم في موقعها الرسمي.وتوصي شركة آبل بضرورة التحلي بالصبر عند تعرض هواتف آيفون للماء، وتنصح بإغلاق الهاتف والإمساك به وهزه لبعض الوقت مع إبقاء فتحة الشحن لأسفل لمحاولة التخلص من الماء العالق به ثم ترك الهاتف في مكان جيد التهوية ليجف من تلقاء نفسه.وقد يستغرق الأمر يومًا كاملًا حتى تمام الجفاف، بعد ذلك يمكن تجربة توصيل الهاتف بالشاحن، ثم فتحه بعد التحقق من استجابته للشحن.وقد يظهر أحيانًا تحذير بوجود سائل في منفذ الشحن عند محاولة شحن الهاتف واستخدامه قبل جفافه تمامًا، لذا يُنصح بتركه مدة أطول حتى يجف على نحو تام.وفي حال تكرار الخطوات السابقة والانتظار لمدة 24 ساعة ولم يعمل الهاتف، يجب التوجه لأحد مراكز الصيانة التابعة للشركة للتعامل مع الهاتف.وتنصح معظم مواقع الإنترنت بوضع الهاتف في إناء مليء بالأرز وتركه ليوم أو أكثر أو استخدام مجفف الشعر أو ما شابه ذلك لتجفيفه، وقد تنجح تلك الطرق في امتصاص الرطوبة من الهاتف لكن شركة آبل تحذر على نحو واضح من تلك الطرق، إذ من الممكن أن يؤدي استخدام الأرز مثلًا إلى تلف الجهاز في حال دخول إحدى الحبيبات الصغيرة في الهاتف، وفقًا لما ذكرته الشركة.وحذرت آبل أيضًا من استخدام الأدوات القطنية أو المجففات الهوائية أو مصادر الحرارة الخارجية لتجفيف الهاتف.وتتميز هواتف آيفون الحالية بدرجة مقاومة عالية للماء على عكس الإصدارات القديمة، فهي تدعم مقاومة الماء والأتربة حاليًا بمعيار IP68، لكن من الوارد حدوث بعض المشكلات عند غمر الهاتف كلياً في الماء لوقت طويل.(البوابة العربية للأخبار التقنية)