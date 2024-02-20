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تكنولوجيا وعلوم
TikTok يواجه إجراءات صارمة من قبل المفوضية الأوروبية
Lebanon 24
20-02-2024
|
00:43
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بهدف حماية الأطفال من المقاطع غير المرغوب فيها، بدأت المفوضية الأوروبية باتخاذ إجراءات رسمية ضد TikTok بموجب قانون جديد للخدمات الرقمية.
ونقلت وكالة بلومبرغ مؤخرا عن مصادر في المفوضية الأوروبية قولهم إن "المفوضية ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة بإجراء تحقيقات بشأن TikTok وفقا لقانون الخدمات الرقمية الجديد، وذلك لوجود مخاوف بشأن المخاطر التي قد يتعرض لها القاصرون من استعمال شبكات التواصل الاجتماعي".
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ونقلت الوكالة عن، تيري بريتون، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون السوق الداخلية قوله إن "حماية القاصرين هي أولوية قصوى لتطبيق قانون الخدمات الرقمية. وباعتبار TikTok منصة تصل إلى ملايين الأطفال والمراهقين، يجب عليها الامتثال الكامل للقانون، ولعب دور خاص في حماية القاصرين عبر الإنترنت".
وهناك العديد من منصات الإنترنت التي بدأت المفوضية الأوروبية التحقيقات بشأنها بموجب القوانين الجديدة منها: Alibaba AliExpress، وAmazon Store، وApple AppStore، وBooking.com، و"فيسبوك"، وGoogle Play، وGoogle Maps، وGoogle Shopping، وInstagram، وLinkedIn، وPinterest، وSnapchat، وTikTok، و"تويتر"، و"ويكيبيديا"، و"يوتيوب"، وZalando، وكذلك محركات البحث Bing وGoogle Search.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون الخدمات الرقمية الجديد دخل حيّز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي في 25 آب 2023، وبموجبه يتعين على المنصات الرقمية مكافحة العنصرية وبيع المخدرات والمنتجات المقلّدة، ومحاربة انتشار المواد الإباحية والمعلومات المضللة المتعلقة بالأطفال عبر الإنترنت، كما يتعيّن على المنصات شرح عمل خوارزمياتها، وإصدار التوصيات بشأن الأمور المذكورة.(روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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