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تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الإصطناعيّ يهدّد محركات البحث

Lebanon 24
20-02-2024 | 03:20
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يتوقع أن تتراجع محركات البحث عبر الإنترنت بنسبة تصل إلى 25% بسبب الذكاء الاصطناعي، وفقًا لما ذكرته مؤسسة “غارتنر” لأبحاث السوق.

ووفقًا للتقرير، فإن العامل الأكبر في تراجع سوق محركات البحث عبر الإنترنت هو الصعود القوي لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل روبوتات الدردشة وأدوات توليد الصور وغيرها من الأدوات المماثلة.
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ومع هذا التحول المنتظر، تنصح مؤسسة غارتنر الشركات بضرورة التفكير في تعديل إستراتيجيات قنوات التسويق الخاصة بها؛ لأن حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي ستصبح محركات بحث بديلة، إذ سيعتمد عليها المستخدمون في طرح الأسئلة والاستفسارات والحصول على الإجابات على نحو أسرع وأسهل من محركات البحث التقليدية.

وتعتمد كثير من الشركات حاليًا على إستراتيجية التسويق بالمحتوى، والوصول إلى الجمهور المُستهدف عبر تصدر نتائج البحث أو شراء إعلانات مأجورة في صفحات نتائج البحث.

وقالت الشركة أيضًا إن خوارزميات محركات البحث ستفضل المحتوى العالي الجودة نظرًا إلى زيادة المحتوى الموّلد باستخدام الذكاء الاصطناعي.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
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