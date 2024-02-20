كاميرا رقمية لمستخدمي تيك توك.. إليكم مميزاتها وسعرها

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أعلنت فوجي فيلم الكاميرا الرقمية الجديدة X100VI التي تأتي بصفتها خليفة للكاميرا الرقمية X100V التي حظيت بشعبية كبيرة لدى مستخدمي تيك توك.ويتشابه النموذج الجديد مع النموذج السابق من الخارج، مع أن كاميرا X100VI تتضمن تحسينات تجعلها الكاميرا القوية في سلسلة X100.وتأتي الكاميرا بسعر قدره 1600 دولار، وتوفر عدسة ثابتة بقياس قدره 23 ملم وبفتحة عدسة قدرها f/2 مع مستشعر بدقة قدرها 40 ميجابكسل، مما يوفر مساحة كبيرة للقص ومرونة في التحرير.وتحافظ X100VI على فتحة بطاقة UHS-1 SD وتستخدم البطارية نفسها مثل X100V، وذلك للحفاظ على الحجم الإجمالي للكاميرا.وتتمتع عدسة الكاميرا الإلكترونية بدقة قدرها 3.69 مليون نقطة، في حين تتمتع الشاشة الخلفية من نوع LCD بدقة قدرها 1.62 مليون نقطة.ولا يزال لديك الحرية في اختيار إما عدسة الكاميرا البصرية، أو عدسة الكاميرا الإلكترونية، أو مزيج من العدستين عند التصوير.وزودت فوجي فيلم X100VI بمعالج X-5، مما يجعل الكاميرا الجديدة أسرع بمرتين تقريبًا مقارنةً بكاميرا X100V.وتحصل على تركيز تلقائي محسن يستخدم خوارزميات الشركة الحديثة من أجل اكتشاف الهدف.وتأتي كاميرا X100VI مزودًا بعشرين محاكاة لأفلام فوجي فيلم، ويشمل ذلك محاكاة Reala Ace التي كانت حصرية في السابق لإحدى الكاميرات المتوسطة الحجم والمرتفعة السعر التي تنتجها الشركة.وتتميز X100VI بهيكل من الألمنيوم المصمم لتحمل الصدمات، مع أنك بحاجة إلى تجهيز العدسة بحلقة محول فوجي فيلم المنفصلة وفلتر الحماية من أجل الحصول على مقاومة حقيقية للطقس.وتتبع كاميرا X100VI كاميرات فوجي فيلم الحديثة الأخرى في التحول إلى التصنيع في الصين، في خروج عن سابقتها المصنوعة في اليابان.كما تخطط الشركة لإطلاق إصدار محدود للغاية محفور عليه شعار العلامة التجارية للشركة منذ تأسيس فوجي فيلم في عام 1934. ويأتي الإصدار المحدود بسعر قدره 2000 دولار، وتحمل كل كاميرا رقمًا تسلسليًا فريدًا.(البوابة العربية للأخبار التقنية)