حاسوب Yoga Book 9i من لينوفو سيقارب سعرة 2000$.. فما هي مميزاته؟

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أعلنت شركة لينوفو إطلاق الحاسوب المحمول Yoga Book 9i إصدار 2024 في الأسواق العالمية، وهو جهاز متعدد الاستخدامات يحتوي على شاشتين، ويعمل بأحدث معالجات شركة إنتل.ويتميز جهاز Yoga Book 9i من لينوفو بتصميم مبتكر فريد بشاشتين تمنحانه شكلًا مميزًا بالإضافة إلى العديد من المزايا فيما يتعلق بالاستخدام والإنتاجية.ويضم الحاسوب المحمول شاشتين تدعمان اللمس من نوع OLED يبلغ قياس كل منهما 13.3 إنشًا بدقة قدرها 2.8K ودرجة سطوع تصل إلى 400 شمعة.ويقدم الجهاز تجربة مشاهدة مُرضية في أثناء العمل والترفيه حيثُ تزيد الشاشة المزدوجة مساحة العمل إلى الحد الأقصى، كما تغطي 100% من الطيف اللوني DCI-P3 وتدعم تقنية HDR، مما يضمن الحصول على ألوان زاهية ومشبعة.وتتكون شاشة الحاسوب المحمول من جزأين بينهما مفصل، وهي قابلة للحركة بزاوية قدرها 360 درجة للسماح للمستخدمين باستخدام الجهاز في أوضاع مختلفة.ويأتي الجهاز بتصميم نحيف بسمك قدره 16 ملم فقط، كما أن وزنه خفيف نسبيًا، إذ يزن نحو 1.38 كيلوجرام لتسهيل حمله.ويحتوي الحاسوب المحمول على بطارية سعتها 80 واطًا/ الساعة، ويعمل بمعالج Intel Core Ultra 7 من فئة 155U، وهو يتكون من 12 نواة بتردد يصل إلى 2.7 جيجاهرتز بالإضافة إلى معالج الرسوميات Intel Iris Xe، وذاكرة عشوائية قدرها 16 أو 32 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية تصل إلى تيرابايت.ويأتي الحاسوب المحمول مزودًا بلوحة مفاتيح تتصل لاسلكيًا بالجهاز بتقنية البلوتوث، وقلم مخصص للرسم أو الكتابة مباشرة على الشاشة، ويحتوي على كاميرا ويب بدقة قدرها 5 ميجابكسل، ويدعم وواي فاي 6E وبلوتوث 5.1.وتطرح لينوفو الحاسوب المحمول YOGA Book 9i بسعر يبدأ من 2000 دولار أمريكي.(البوابة العربية للأخبار التقنية)