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تكنولوجيا وعلوم

لعشاق آبل.. ما الذي تحمله سماعة AirPods Max 2؟

Lebanon 24
20-02-2024 | 10:00
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سرّبت بعض مواقع الإنترنت معلومات تتعلق بسماعة AirPods Max 2 المنتظرة من آبل.

وتبعا لموقع MacRumors فإن السماعة الجديدة سيتم الكشف عنها العام الجاري، ومن المحتمل أن تجهّز بمنفذ USB-C للشحن كون آبل تعمل على التخلّص من منافذ Lightning في أجهزتها المحمولة.
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ومن المفترض أن تدعم السماعة الجديدة أيضا تقنيات Bluetooth 5.3 التي ظهرت في أجهزة آبل الحديثة مثل iPhone 15 وApple Watch 9 وAirPods Pro 2، إذ أن هذه التقنيات تستهلك طاقة أقل مقارنة بتقنيات Bluetooth السابقة.
 
ولم تشر آبل إلى المواصفات الدقيقة لهذه السماعة أو الألوان التي ستطرح بها، لكن بعض التسريبات ذكرت أن السماعة ستطرح بألوان أساسية هي الأبيض والأسود والأحمر والوردي والأزرق.
 
ومن المتوقع أن تحصل السماعة على معالجات H2 التي كانت آبل قد طرحتها في سماعات AirPods Pro 2، وبفضل هذه المعالجات ستحصل على تقنيات عزل الضوضاء الخارجية وتقنيات دعم الصوت المكاني، وستمكنها هذه المعالجات من العمل بشكل ممتاز مع أجهزة آبل المحمولة الجديدة. (روسيا اليوم) 
 
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