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تكنولوجيا وعلوم

سامسونج تكشف عن مزايا صوتية جديدة لأجهزتها

Lebanon 24
20-02-2024 | 23:00
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أعلنت شركة سامسونج إتاحة مجموعات من مزايا الصوت الجديدة في بعض أجهزتها، وفقًا لما ذكرته الشركة عبر موقعها الرسمي.

 

وتشمل الترقيات الجديدة مزايا Auracast و 360 Audio و Auto Switch، وقالت سامسونج إنها ستتيح تلك المزايا عبر تحديثات قادمة نهاية شهر شباط الجاري لسماعات جالاكسي Buds 2 و Buds FE و Buds 2 Pro.

 

 وتتيح ميزة Auracast لجهاز واحد بث الصوت إلى عدد غير محدود نظريًا من الأجهزة الاخرى مثل مكبرات الصوت وسماعات الرأس، وقد أتاحت سامسونج تلك الميزة لسماعات Galaxy Buds 2 Pro وأجهزة التلفاز المتطورة التابعة لها، كما أضافتها إلى سلسلة جالاكسي S24 التي أطلقتها حديثًا.

 

وكشفت سامسونج الآن عن قائمة موسعة من الهواتف والأجهزة اللوحية التي ستكون قادرة على بث الصوت أو استقباله عبر ميزة Auracast.

( نبض)
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