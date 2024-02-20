مدارس بريطانيا تقترب من حظر الهواتف المحمولة

أعلنت حكومة المملكة المتحدة مبادئ توجيهية لمنع استخدام الهواتف أثناء المدرسة.

وأصبحت ملكية الهاتف المحمول أمرًا معتادًا للأشخاص من معظم الأعمار، وأعرب الخبراء والمنظمون على حد سواء عن مخاوفهم بخصوص سلامة الأطفال وتشتت انتباههم أثناء التعلم.

وتسير حكومة المملكة المتحدة على خطى دول أوروبية أخرى، مثل فرنسا وإيطاليا، التي تمنع استخدام الهواتف في الفصول الدراسية.

وتمتلك بعض المدارس في المملكة المتحدة سياسات بخصوص عدم استخدام الهاتف، مع أن هذه المبادئ التوجيهية قد تحقق اعتمادًا وتوحيدًا على نطاق واسع.

وقالت جيليان كيغان، وزيرة الدولة للتعليم في المملكة المتحدة، في بيان: ينشأ أطفال اليوم في عالم متزايد التعقيد، ويعيشون حياتهم ضمن شبكة الإنترنت وخارجها، ويمثل هذا العديد من الفرص والتحديات .

وأضافت: تستطيع المدارس من خلال منع الهواتف المحمولة إنشاء بيئات آمنة وهادئة وخالية من التشتيت حتى يتمكن جميع التلاميذ من الحصول على التعليم الذي يستحقونه .

( نبض)