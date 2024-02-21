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تكنولوجيا وعلوم
هاتف متطوّر وأنيق يطرح قريباً.. هذه مواصفاته
Lebanon 24
21-02-2024
|
03:14
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روّجت vivo لهاتفها الجديد الذي حصل على شكل ومواصفات، تجعله جهازا مميزا جدا مقارنة بمنافسيه من نفس الفئة.
ويأتي هاتف vivo V30 بهيكل أنيق التصميم مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، أبعاده (164.4/75.1/7.5) ملم، وزنه 186 غ.
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وشاشته جاءت من نوع AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2800/1260) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 2800 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات HDR10+.
يعمل الجهاز بنظام Android 14 مع واجهات Funtouch 14، ومعالج Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 720، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، ذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.
ويتميز بقدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية التي أتت ثلاثية العدسة بدقة (50+50+2) ميغابيكسل، وفيها عدسة للتصوير الفائق العرض، كما حصل على كاميرا أمامية بدقة 50 ميغابيكسل.
وزودته vivo بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنظومات GPS و GALILEO و GLONASS و BDS لتحديد المواقع، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط. (روسيا اليوم)
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