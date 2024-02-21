بشأن "استخدام الأرز لتجفيف الهواتف".. بيان تحذيري من آبل

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حذرت شركة "أبل" مستخدمي هواتفها "أيفون"، من غرزها في الأرز الجاف في حال تعرضها للسقوط في الماء.ويعتقد كثيرون أن الأرز الجاف يمتص الرطوبة، ويمكن أن يسحب الماء من الهواتف في حال تسربه إليها، مما ينقذ الأجهزة من التلف.لكن في تعليمات جديدة، قالت "أبل": "لا تضع جهاز أيفون الخاص بك في الأرز. قد يؤدي ذلك إلى السماح لجزيئات صغيرة من الأرز بإتلاف جهازك".كما تشمل التحذيرات الأخرى من الشركة استخدام مصدر حرارة خارجي، مثل مجفف الشعر، أو إدخال جسم غريب، مثل قطعة قطن أو منشفة ورقية، في فتحات الهاتف.وبدلا من ذلك، توصي "أبل" بـ"الضغط على الجهاز برفق باستخدام اليد في اتجاه الأسفل لإزالة السوائل الزائدة، ثم تركه في مكان جاف وتعريضه للهواء لمدة يوم". (سكاي نيوز عربية)