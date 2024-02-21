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تكنولوجيا وعلوم

أوبو تفجر مفاجأة: الذكاء الاصطناعي قادم لهذه الهواتف فقط

Lebanon 24
21-02-2024 | 15:30
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تسرع أوبو جهودها لإدماج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي في أجهزتها المحمولة لتعزيز المبيعات، إذ تتوقع الصناعة التعافي هذا العام من الركود الطويل.

 

وتظهر زيادة تكامل الذكاء الاصطناعي في الهواتف الذكية مدى احتدام سباق التسلح التكنولوجي الجديد في الصناعة.

 
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وأعلنت أوبو بداية عصر هواتف الذكاء الاصطناعي، ويأتي ذلك بعد عدة أسابيع من كشف سامسونج عن هواتفها الجديدة Galaxy S24 المزودة بمزايا الذكاء الاصطناعي المستندة إلى Gemini من غوغل.

 

وتمضي الشركة قدمًا في تطوير نموذجها اللغوي الكبير المسمى AndesGPT، وذلك وفقًا لرسالة داخلية من مؤسس الشركة والرئيس التنفيذي، توني تشين مينغ يونغ.

 

وقال مينغ يونغ: تعيد الموجة الجديدة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المدعومة من النماذج اللغوية الكبيرة هيكلة مستقبل صناعة الهواتف المحمولة. تأثير الذكاء الاصطناعي في صناعة الهواتف خلال السنوات الخمس المقبلة يمكن مقارنته عندما حلت الهواتف الذكية محل الهواتف التقليدية .

 

وأوضح أن أوبو تستعد لهذا العصر الجديد من خلال تركيز المزيد من الموارد على الذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك إنشاء مركز مخصص للذكاء الاصطناعي.

( نبض)
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