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تكنولوجيا وعلوم

واتساب تتيح خيارات جديدة لتنسيق الرسائل النصية

Lebanon 24
21-02-2024 | 23:00
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أعلنت منصة المراسلة الفورية واتساب خيارات جديدة يمكن للمستخدمين الاعتماد عليها لتنسيق الرسائل النصية بطرق مختلفة.

 

وتطرح المنصة 4 خيارات جديدة كاتت تختبرها خلال الآونة الأخيرة، وهي القوائم النقطية والرقمية وتحديد الأكواد البرمجية وإنشاء الاقتباسات، وفقًا لما أعلنته المنصة.

 

 ويمكن للمستخدمين إنشاء قائمة نقطية بوضع شرطة - متبوعة بمسافة بعدها، أو إنشاء قائمة رقمية بإضافة رقم ثم نقطة متبوعة بمسافة، مثل .1 قبل الشروع في الكتابة.

 

ويمكن أيضًا تمييز الاقتباسات في أجزاء محددة من الرسائل النصية بوضع علامة < قبلها، وكذلك تحديد الأكواد البرمجية بإضافة علامة ` قبل الكود المُراد تمييزه.

( نبض)
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