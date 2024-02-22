لأول مرة منذ 50 عاماً.. مركبة فضاء خاصة تدخل مدار القمر وتستعد للهبوط

وصلت مركبة فضاء صنعتها شركة "إنتويتيف ماشينز" الأميركية إلى مدار القمر الأربعاء، وقالت الشركة في بيان على الإنترنت إن المركبة من طراز "نوفا-سي" ذات الأرجل الست، والتي أُطلق عليها اسم (أوديسيوس)، دخلت مدارا دائريا على ارتفاع 92 كيلومترا فوق سطح القمر، وذلك بعد تشغيل الدفع الصاروخي الرئيس لمدة 7 دقائق تقريبا في مناورة دخول المدار.

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وتحاول المركبة القيام بأول هبوط أميركي على القمر منذ أكثر من 50 عاما، وأول هبوط على الإطلاق لمركبة فضائية تابعة لشركة خاصة.

وأضافت أن أوديسيوس لا تزال "بحالة ممتازة"، مؤكدة أنها طوال مدة بقائها في مدار القمر على بعد مسافة 384 ألف كيلومتر من الأرض سيقوم مراقبو المهمة في هيوستن بمتابعة بيانات الرحلة من المركبة الفضائية ونقل صور القمر.



كما من المتوقع أن تخفض المركبة الفضائية مدارها تدريجيا خلال 24 ساعة قادمة وتهبط بالقرب من القطب الجنوبي للقمر في الساعة 5:49 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2249 بتوقيت غرينتش)، اليوم الخميس، وعلى متنها 6 حمولات من إدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" مكونة من أدوات مصممة لجمع البيانات حول البيئة القمرية.



يذكر أن رحلة أوديسيوس كانت بدأت قبل 6 أيام، في 15 شباط الجاري، على متن صاروخ من طراز فالكون-9، الذي صنعته شركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك ومقرها كاليفورنيا، من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا.



وإذا نجحت الرحلة، ستمثل أول هبوط متحكم فيه على سطح القمر بواسطة مركبة فضائية أميركية منذ آخر مهمة مأهولة لمركبة "أبولو" إلى القمر، في العام 1972، والأولى من قبل شركة خاصة. (العربية)