Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

لأول مرة منذ 50 عاماً.. مركبة فضاء خاصة تدخل مدار القمر وتستعد للهبوط

Lebanon 24
22-02-2024 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1167045-638441826105392694.jpg
Doc-P-1167045-638441826105392694.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصلت مركبة فضاء صنعتها شركة "إنتويتيف ماشينز" الأميركية إلى مدار القمر الأربعاء، وقالت الشركة في بيان على الإنترنت إن المركبة من طراز "نوفا-سي" ذات الأرجل الست، والتي أُطلق عليها اسم (أوديسيوس)، دخلت مدارا دائريا على ارتفاع 92 كيلومترا فوق سطح القمر، وذلك بعد تشغيل الدفع الصاروخي الرئيس لمدة 7 دقائق تقريبا في مناورة دخول المدار.
Advertisement
 
وتحاول المركبة القيام بأول هبوط أميركي على القمر منذ أكثر من 50 عاما، وأول هبوط على الإطلاق لمركبة فضائية تابعة لشركة خاصة. 
 
وأضافت أن أوديسيوس لا تزال "بحالة ممتازة"، مؤكدة أنها طوال مدة بقائها في مدار القمر على بعد مسافة 384 ألف كيلومتر من الأرض سيقوم مراقبو المهمة في هيوستن بمتابعة بيانات الرحلة من المركبة الفضائية ونقل صور القمر.

كما من المتوقع أن تخفض المركبة الفضائية مدارها تدريجيا خلال 24 ساعة قادمة وتهبط بالقرب من القطب الجنوبي للقمر في الساعة 5:49 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2249 بتوقيت غرينتش)، اليوم الخميس، وعلى متنها 6 حمولات من إدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" مكونة من أدوات مصممة لجمع البيانات حول البيئة القمرية.

يذكر أن رحلة أوديسيوس كانت بدأت قبل 6 أيام، في 15 شباط الجاري، على متن صاروخ من طراز فالكون-9، الذي صنعته شركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك ومقرها كاليفورنيا، من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا.

وإذا نجحت الرحلة، ستمثل أول هبوط متحكم فيه على سطح القمر بواسطة مركبة فضائية أميركية منذ آخر مهمة مأهولة لمركبة "أبولو" إلى القمر، في العام 1972، والأولى من قبل شركة خاصة. (العربية)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2024-02-21
15:30 | 2024-02-21
12:45 | 2024-02-21
10:16 | 2024-02-21
07:30 | 2024-02-21
05:00 | 2024-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24