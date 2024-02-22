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تكنولوجيا وعلوم

لأول مرة منذ سبع سنوات.. الشمس تشهد توهجين قويين على التوالي

Lebanon 24
22-02-2024 | 08:25
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أعلن خبراء مختبر علم الفلك الشمسي بمعهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية أن الشمس لأول مرة منذ سبع سنوات شهدت توهجين متتاليين من فئة X .

ويشير خبراء المختبر إلى أن التوهجين القويين سجلا خلال أقل من 12 ساعة.
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وجاء في بيان المختبر: "حدث توهجان قويان من فئة X (تقسم توهجات الشمس وفقا لقوة انبعاثات الأشعة السينية إلى خمس درجات أضعفها A وأشدها X) اليوم، 22 شباط 2024، على الشمس. سجل الحد الأقصى للتوهج الأول ليلا في الساعة 02:17 بتوقيت موسكو. وحدث التوهج الثاني بين الساعة 9 و10 صباحا ومستمر حتى منتصف النهار بتوقيت موسكو".
 
ووفقا للتقديرات الأولية سوف تمر كتل البلازما المقذوفة على مقربة من الأرض.
ويشير البروفيسور سيرغي بوغاتشيوف مدير المختبر، إلى أن المرة الأخيرة التي حدث فيها توهجات قوية متتالية في الشمس من الفئة الشديدة كانت في أيلول 2017. ومثل هذه التوهجات نادرا ما تحدث، لأنها تستنزف احتياطيات الطاقة الشمسية، واستعادتها يستغرق وقتا طويلا.

ويقول: "يشير حدوث توهجين قويين متتالين على الشمس، إلى أنها تدخل في مرحلة النشاط العالي جدا". (روسيا اليوم) 
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