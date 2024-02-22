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تكنولوجيا وعلوم
هل يحل الذكاء الاصطناعي مكان موظفي غوغل؟
Lebanon 24
22-02-2024
|
10:34
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أعلنت غوغل عن موجة جديدة من إجراءات تسريح الموظفين رغم تحقيقها أرباح قياسية، ما أثار المخاوف من استبدال الموظفين بأدوات الذكاء الاصطناعي.
وسرّحت شركة التكنولوجيا العملاقة زهاء 1000 موظف في فرق المبيعات والأجهزة والهندسة الشهر الماضي، على الرغم من تحقيق أرباح بقيمة 20.7 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2023، بزيادة قدرها 52% مقارنة بعام 2022.
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وأفادت التقارير أن مستثمرين رئيسيين آخرين في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل أمازون ومايكروسوفت، سرّحوا عشرات الآلاف من العمال أيضا في الأشهر الـ 12 الماضية.
ورد اتحاد عمال Alphabet على إجراءات تسريح العمال بمنشور على موقع X كتب فيه: "بدأت غوغل جولة أخرى من عمليات تسريح العمال التي لا داعي لها. يعمل أعضاؤنا وزملاؤنا بجد كل يوم لتقديم منتجات رائعة للمستخدمين، ولا يمكن للشركة الاستمرار في طرد زملائنا في العمل بينما تجني المليارات كل ربع سنة. لن نتوقف عن القتال حتى تصبح وظائفنا آمنة!".
وقال كينيث سميث، المدير الهندسي في غوغل، إن الإدارة أبلغته بانتهاء عقد عمله مع الشركة في رسالة بريد إلكتروني، وكتب في منشور على موقع LinkedIn: "لقد شعرت بالكثير من الغضب والإحباط تجاه إدارة غوغل بسبب الطريقة التي تعاملت بها مع تسريح 12 ألف شخص في كانون الثاني الماضي، ولا أرى الكثير من الأدلة على أنهم تعلموا من تلك التجربة".
وقال متحدث باسم غوغل لموقع "ديلي ميل": "كما قلنا، نحن نستثمر بشكل مسؤول في أكبر أولويات شركتنا والفرص المهمة المقبلة".
وكشفت التقارير أن غالبية تخفيضات الوظائف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي كانت بسبب تركيز الشركات على تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وهذا أمر شائع في شركات التكنولوجيا الكبرى، التي سرّحت الكثير من الموظفين كجزء من تدابير خفض التكاليف لاستثمار الأموال في الذكاء الاصطناعي ورقائق الكمبيوتر المكلفة لوحدة معالجة الرسومات (GPU). (روسيا اليوم)
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