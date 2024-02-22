شاومي تكشف رسميًا عن هاتف Xiaomi 14 Ultra

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كشفت شركة شاومي الصينية عن هاتفها الذكي الجديد Xiaomi 14 Ultra بمواصفات راقية في كافة الجوانب.ويأتي الهاتف الجديد بشاشة قياسها 6.7 إنشات من نوع أولد LTPO بدقة قدرها 2K ومعدل سطوع عالٍ يصل إلى 3000 شمعة وكثافة بكسلات تبلغ 522 بكسل لكل إنش.وتدعم الشاشة الطيف اللوني P3 وتقنيات Dolby Vision و HDR Vivid، ويتراوح معدل التحديث في الشاشة بين 1 و 120 هرتزًا، كما أنها حاصلة على ترخيص TÜV Rheinland لحماية العين في أثناء الاستخدام.ويتمتع هاتف شاومي Xiaomi 14 Ultra بتصميم مميز مع إطار معدني ونسخة خاصة بتصميم من الجلد، ويبلغ سمك الجهاز 9.2 ملم ويزن نحو 224 جرامًا، وقد زعمت شاومي أنها حسنت متانة الهاتف باستخدام سبائك ألمنيوم وزجاج عالي المتانة لمقاومة الانحناء وتفادي التلف عند السقوط، كما أن الشاشة منحنية على نحو دقيق بهدف الجمع بين مظهر الشاشة المستوية وملمس الشاشة المنحنية.ويعمل الهاتف بمعالج سنابدراجون 8 جين 3 من كوالكوم مع مضخة تبريد حلقية لتبريد الهاتف ومنع الحرارة الزائدة والمحافظة على الأداء العالي، ويضم الجهاز ذاكرة عشوائية بحجم قدره 12 أو 16 جيجابايت، وسعات تخزينية تتراوح بين 256 جيجابايت وتيرابايت، ويعمل الهاتف بنظام HyperOS الجديد المبني على أندرويد 14، ويحتوي الهاتف على شريحة Surge T1 لتقوية الاتصال عبر الشبكات الخلوية وواي فاي وبلوتوث، كما يدعم الهاتف الاتصال عبر الأقمار الصناعية.ويضم الهاتف أربع كاميرات خلفية، منها واحدة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل بحساس Sony LYT-900 قياسه إنش واحد يدعم التثبيت البصري OIS وفتحة عدسة يتباين قياسها بحسب المشهد، كما يحتوي على كاميرا واسعة المجال وكاميرا مكبرة للصور الشخصية “البورتريه” وكاميرا بيريسكوب للتكبير حتى 5 مرات، وكلها بدقة قدرها 50 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة قدرها 32 ميجابكسل.وتزعم شاومي أن كاميرا الهاتف يمكنها التقاط ضعف الضوء الذي تستطيع كاميرا هاتف آيفون 15 برو ماكس التقاطه، كما قدمت الشركة تقنية AISP لالتقاط الصور ومعالجتها باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي.وتطرح شاومي هاتف Xiaomi 14 Ultra في السوق الصينية بسعر يبدأ من 900 دولارٍ أمريكي، كما توفر بعض الملحقات للكاميرا بتكلفة إضافية، ولا معلومات متاحة حول توفر الهاتف في الأسواق العالمية.(البوابة العربية للأخبار التقنية)