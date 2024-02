لعشاق سامسونغ.. إليكم هذه المقارنة بين Galaxy S24 و Galaxy S24 Plus

Advertisement

تُعدّ هواتف سامسونغ Galaxy S24 من أبرز وأحدث هواتف أندرويد المتوفرة في الأسواق في الوقت الحالي، وبفضل المزايا الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تتوفر حصريًا في هذه الهواتف، بدأ الكثير من الأشخاص بالتفكير في شراء واحد من هواتف Galaxy S24.ومع ذلك، الكثير من الأشخاص لا يفكرون في اختيار طراز Ultra الأكبر في السلسلة بسبب سعره المرتفع، ويفكرون في هاتفي Galaxy S24 و Galaxy S24 Plus ولكنهم قد يجدون صعوبة في الاختيار بسبب التشابه الكبير بين كلا الطرازين.ولمساعدتك في الاختيار وتحديد الطراز الأنسب لك، سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي سامسونغ Galaxy S24 و Galaxy S24 Plus:التصميم:مقارنة بين هاتفي سامسونغ Galaxy S24 و Galaxy S24 Plusيأتي هاتفا سامسونغ Galaxy S24 و Galaxy S24 Plus بالتصميم العام ذاته الخاص بالطرز السابقة Galaxy S23 و Galaxy S23 Plus، مع وجود تغييرات قليلة تشمل: الجوانب المسطحة بدلًا من المنحنية، وتغيير نوع الألمنيوم المصنوع منه الإطار.أما الفروق البارزة في التصميم بين هاتفي Galaxy S24 و Galaxy S24 Plus فتكمن في الأبعاد، فهاتف Galaxy S24 Plus أطول وأكثر سُمكًا وأعلى وزنًا من هاتف Galaxy S24؛ إذ تبلغ أبعاده 158.5 × 75.9 × 7.7 ملم، ويزن 197 جرامًا، أما هاتف Galaxy S24 فتبلغ أبعاده 147 × 70.6 × 7.6 ملم، ويزن 167 جرامًا.كلا الهاتفين يدعمان مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، ويتوفران بسبعة ألوان، هي: البنفسجي والأصفر، والرمادي والأسود، وثلاثة ألوان حصرية في متجر سامسونغ، هي: الأخضر والأزرق والبرتقالي.الشاشة:يضم هاتفا سامسونغ Galaxy S24 و Galaxy S24 Plus شاشات من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X)، مغطاة بطبقة زجاجية من نوع (Corning Gorilla Glass Victus 2)، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتقنية (+HDR10)، وخاصية التشغيل الدائم (Always-on display)، وتمتاز بسطوع تبلغ ذروته 2600 شمعة في المتر المربع.تكمن الفروق في مواصفات الشاشات بين كلا الهاتفين، في المقاس والدقة؛ إذ يضم هاتف Galaxy S24 شاشة بمقاس قدره 6.2 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1080 × 2340 بكسلًا، ويضم هاتف Galaxy S24 Plus شاشة بمقاس قدره 6.7 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1440 × 3120 بكسلًا.المعالج والأداء:يعمل الإصدار العالمي من هاتفي Galaxy S24 و Galaxy S24 Plus بمعالج سامسونغ Exynos 2400 الذي يحتوي على عشر نويات، والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، ويعمل الإصدار الخاص بالولايات المتحدة وكندا من كلا الهاتفين بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى، والمُصنع بتقنية 4 نانومتر.كلا المعالجين يقدمان أداءً أفضل من الأجيال السابقة، ولن تجد اختلافات ملحوظة في الأداء بين الطراز العالمي والطراز الخاص بالولايات المتحدة وكندا؛ ولأن كلا الهاتفين يعملان بالمعالجات نفسها، فهذا يعني أنهما يقدمان الأداء ذاته.وفيما يتعلق بذاكرة الوصول العشوائي وسعة التخزين، يتوفر طراز Plus بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 256 أو 512 جيجابايت، وأما طراز S24 فيتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 8 أو 12 جيجابايت، وبثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، هي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.يعمل هاتفا سامسونغ Galaxy S24 و Galaxy S24 Plus بنظام التشغيل أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 6.1 من سامسونغ، وسيحصلان على تحديثات لنظام التشغيل لمدة قدرها سبع سنوات.يدعم كلا الهاتفين المساعد الذكي Galaxy AI الذي يوفر مجموعة جديدة من مزايا الذكاء الاصطناعي، وأبرزها: الترجمة الفورية للمكالمات، وملخصات الملاحظات الصوتية، ومزية تلخيص صفحات الويب ومجموعة من مزايا تحرير الصور.الكاميرا:يضم هاتفا سامسونغ Galaxy S24 و Galaxy S24 Plus كاميرات خلفية وكاميرات أمامية بالمواصفات التالية:العدسة الأساسية: واسعة (wide) بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/1.8.الثانية: عدسة مقربة (telephoto) بدقة قدرها 10 ميجابكسل وفتحة عدسة تبلغ f/2.4.الثالثة: فائقة الاتساع (ultrawide) بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.2.الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.2.تدعم الكاميرات الخلفية في كلا الهاتفين تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 8K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية، وتدعم الكاميرات الأمامية تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.يتمتع كلا الهاتفين بقدرات تصوير ممتاز في جميع ظروف الإضاءة المختلفة، ولن تلاحظ أن مشكلات في الوضوح أو وجود تشويش في الصور عند التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة، وفي حال أردت إجراء تعديلات في الصور فيمكنك القيام بذلك بسهولة بفضل مزايا الذكاء الاصطناعي المتوفرة في هذه الهواتف التي تساعدك في إجراء تعديلات احترافية في الصور بسهولة ودون الحاجة إلى خبرة سابقة في التحرير، ويمكنك تعرّف أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي لتحرير الصور المتوفرة في كلا الهاتفين في مقال:”أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة لتحرير الصور في هواتف Galaxy S24“.البطارية والشحن:يحتوي هاتف سامسونغ Galaxy S24 Plus على بطارية تبلغ سعتها 4900 ميلّي أمبير في الساعة، وهي أكبر بكثير من سعة بطارية هاتف S24 التي تبلغ سعتها 4000 ميلّي أمبير في الساعة.وفيما يتعلق بسرعات الشحن، تدعم بطارية طراز Plus الشحن السلكي بقدرة تبلع 45 واطًا، مقابل 25 واطًا في طراز S24. وكلتا البطاريتين تدعمان الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 4.5 واط.السعر:يُباع هاتف سامسونغ Galaxy S24 بسعر يبدأ من 3249 ريالًا سعوديًا، ويُباع هاتف Galaxy S24 Plus بسعر يبدأ من 3999 ريالًا سعوديًا.(البوابة العربية للأخبار التقنية)