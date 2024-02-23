Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

رسمياً.. سامسونغ تكشف عن سوار غالاكسي Fit 3 بماذا تتمتع؟

Lebanon 24
23-02-2024 | 04:10
A-
A+
Doc-P-1167516-638442833706705561.PNG
Doc-P-1167516-638442833706705561.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت سامسونغ رسميًا عن سوارها الجديد غالاكسي Fit 3، الذي يأتي بشاشة أكبر وبطارية ذات عمر أطول مقارنةً بالجيل السابق، بالإضافة إلى مزايا أخرى جديدة.

ويأتي سوار غالاكسي Fit 3 الجديد بشاشة قياسها 1.6 إنش من نوع أمولد، وهي بذلك أكبر بنسبة قدرها 45%، كما تتمتع بتصميم مصنوع من الألمنيوم مقاوم للماء والأتربة بمعياري IP68 و 5ATM، ورباط مصنوع من السيليكون يمكن استبداله بسهولة بآلية بسيطة وبضغطة واحدة لفكه وتركيب سوار بديل.
Advertisement

ويحتوي السوار على حساس التسارع والجيروسكوب وحساس مراقبة معدل ضربات القلب، من أجل تتبع الأنشطة البدنية والنوم ومستويات التوتر والتدريبات. ويزامن السوار كل البيانات مع تطبيق سامسونغ للصحة Samsung Health عبر الهاتف الذكي المربوط به.

السوار لا يحتوي على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لتتبع التمارين بدون استخدام الهاتف الذكي، كما لا يحتوي على ميكروفون أو مكبر صوت، لذلك لا يمكن استخدامه للرد على المكالمات.

ويمكن تخصيص سوار Galaxy Fit 3 بأكثر من 100 واجهة مختلفة عبر تطبيق Galaxy Wearable، ويمكن الاعتماد على السوار لالتقاط الصور من بعد عبر كاميرا الهاتف الذكي أو التحكم في تشغيل الوسائط في الهاتف المقترن به.

ويمكن استخدام السوار للعثور على الهاتف الذكي المفقود، ويدعم ميزة الطوارئ SOS واكتشاف السقوط، للسماح للمستخدمين بالاتصال بالعائلة أو خدمات الطوارئ في الحالات الطارئة اعتمادًا على الهاتف الذكي.

وتوفر سامسونغ سوار غالاكسي Fit 3 بثلاثة ألوان مختلفة، هي الرمادي والفضي والوردي، وتزعم الشركة أن بطارية السوار يمكنها الصمود حتى 13 يومًا بين كل مرة شحن وأخرى.

ولم تكشف سامسونغ عن سعر السوار حتى الآن، لكنه سيتوفر في الأسواق العالمية خلال الأيام القادمة. (العربية)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:30 | 2024-02-23
02:08 | 2024-02-23
23:49 | 2024-02-22
23:00 | 2024-02-22
15:09 | 2024-02-22
14:02 | 2024-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24