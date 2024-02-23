بعد إثارته للجدل.. غوغل توقف إنشاء صور الأشخاص عبر Gemini

أوقفت شركة "غوغل" ميزة إنشاء صور للأشخاص باستخدام نموذجها الذكي "جيميني Gemini"، وذلك بعد انتقادات وجهها بعض المستخدمين بسبب صور أنشأها بشكل خاطئ وغير دقيق في ما يتعلق ببعض الاختلافات العرقية.



وأعلنت الشركة الأميركية العمل على تطوير ميزة إنشاء الصور عبر Gemini، مشيرة إلى أن وقف ميزة إنشاء صور الأشخاص سيكون مؤقتاً، إذ ستقدم تحديثاً لنموذجها الذكي يضمن عدم تكرار إنشاء صور مضللة حول أعراق البشر المختلفة.

يأتي قرار "غوغل" عقب انتشار عدد كبير من الصور المطورة بواسطة الجيل الجديد من نموذجها الذكي Gemini 1.5 Pro، والتي عكست تمثيل مضلل لبعض التنوعات العرقية، مثل إظهاره مجموعة من الرجال من أصحاب البشرة البيضاء بأنهم "الآباء المؤسسين" للولايات المتحدة.

يأتي هذا بالإضافة إلى صور لـ"جنود ألمان نازيين" بأنهم من أصحاب البشرة السمراء، في محاولة وصفها البعض بأنها تنشد "تصحيح" التحيز العرقي في تدريب الذكاء الاصطناعي، ولكن التصحيح جاء مبالغاً فيه وفي غير موضعه. (الشرق)