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تكنولوجيا وعلوم

تطبيق جديد على "آيفون" يتيح متابعة أخبار ونتائج المباريات الرياضية

Lebanon 24
23-02-2024 | 10:38
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أطلقت شركة أبل تطبيقاً جديداً مجانياً باسم Apple Sports، إذ يقدم للمستخدمين نتائج المباريات بعدد كبير من الدوريات الرياضية حول العالم.

ويسمح التطبيق للمستخدم بمتابعة فرقه المفضلة أو البطولات الرياضية، ليستقبل آخر الأخبار حولها أولاً بأول، بالإضافة إلى معرفة توقيتات إجراء المباريات ونتائجها.
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كذلك يقدم تطبيق أبل الجديد، الذي أصبح متاحاً في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا، إمكانية متابعة المباريات بشكل مباشر من خلال تقديم إضافة لخدمة Apple TV مباشرة داخل تطبيق "أبل سبورتس" في صورة زر، بمجرد الضغط عليه يتم تشغيل البث.

وأعلن إيدي كيو، مدير قطاع الخدمات في أبل، أن التطبيق الجديد يمنح عشاق الرياضة كل ما يحتاجونه داخل تطبيق واحد بداية من متابعة النتائج والإحصائيات وصولاً إلى مشاهدة المباريات. (الشرق) 
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