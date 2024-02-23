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تكنولوجيا وعلوم

شكاوى من مستخدمي نظارة آبل عقب أيام من استخدامها

Lebanon 24
23-02-2024 | 15:00
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أفاد عدد محدود من مالكي نظارة آبل للواقع المختلط فيجن برو بظهور كسر في منتصف الزجاج الأمامي للنظارة على نحو مفاجئ دون إسقاطها أو إساءة استعمالها.

 وظهرت عدة شكاوى مماثلة من مالكي النظارة على منتدى التواصل الاجتماعي ريديت في القسم المُخصص للنظارة، وقد أظهرت الصور المنشورة وجود كسر عمودي في نقطة محددة في منتصف اللوح الزجاجي الأمامي، حيث يكون انحناء الزجاج أكثر وضوحًا عند تلك النقطة.

 ولم تُرصد شكاوى مماثلة على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى أو في منتدى آبل الرسمي للدعم الفني، مما يرجح كونها مشكلة محدودة النطاق في وحدات بعينها، وليست مشكلة شائعة.

( نبض)
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