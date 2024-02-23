انستغرام توسع توفر سوق منشئي المحتوى

أعلنت منصة مشاركة الصور ومقاطع الفيديو إنستاغرام توسيع نطاق توفر ميزة سوق منشئي المحتوى Marketplace التي تربط العلامات التجارية بصناع المحتوى عبر الشراكات المأجورة أو الإعلانات.

وستكون تلك الميزة متاحة في 8 دول مختلفة، منها كندا وأستراليا ونيوزلندا والمملكة المتحدة واليابان والهند والبرازيل.

وكانت شركة ميتا قد بدأت اختبار تلك الميزة في إنستاجرام في الولايات المتحدة في عام 2022، وأعلنت إشراك آلاف العلامات التجارية وصناع المحتوى فيها.

وقالت شركة ميتا أنها ستدعو أيضًا شركات الصادرات الصينية للتواصل مع صناع المحتوى خارج الصين.

( نبض)