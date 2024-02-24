سعرها لا يتجاوز الـ 300 دولار.. تعرّفوا إلى نظارات Ray-Ban Meta (فيديو)

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أعلنت شركة ميتا بالتعاون مع Ray-Ban عن إطلاق نظارات RAY-BAN META SMART GLASSES، وهي تحفة تقنية لمحبي النظارات الشمسية. أول ظهور لهذه النظارة كان في تشرين الأول 2023، وهي ليست مجرد إضافة لعالم الإكسسوارات، بل تمثل جسراً يصل العالم الرقمي بالواقع اليومي بأسلوب راقٍ وتقنية متطورة.تجمع النظارة بين الأناقة العريقة لـ Ray-Ban وابتكارات ميتا الذكية، لتوفر تجربة غامرة وفريدة من نوعها. هذه النظارات لا تقتصر على كونها مجرد أداة للرؤية، بل تعيد تعريف طريقة التفاعل مع العالم من حولنا، وتعد بتحول جذري في هذا المجال.مواصفات ومميزات نظارات Ray-Ban Meta الذكيةبعد طرحها في السوق أواخر السنة الماضية نشرت كل من ميتا وشركة رابان للنظارات الشمسية العديد من المواصفات والمميزات التي يمكن الاستفادة منها في هذه النظارات الذكية الجديدة وهي:1. التقاط الصور وتسجيل الفيديوهات: تتميز نظارات RAY-BAN META SMART GLASSES بقدرتها الفائقة على التقاط الصور وتسجيل الفيديوهات بكل يسر وسلاسة. مزودة بكاميرات عالية الدقة مدمجة بإتقان في الإطار الأمامي، تمكن المستخدمين من توثيق اللحظات الثمينة بكل سهولة وبدون استخدام الأيدي.2. تجربة صوتية غامرة: تُجهز النظارات بتقنيات صوتية متقدمة تضاهي تلك المستخدمة في Amazon's Echo Frames و Bose Tempo، ما يوفر صوتاً عالي النقاء ودقيقاً، مثالياً للاستمتاع بالموسيقى، البودكاست، أو حتى المكالمات الهاتفية.3. ميكروفونات متطورة: تضم النظارة خمسة ميكروفونات مدمجة تضمن التقاط الصوت بوضوح تام، ما يعزز من جودة المكالمات الهاتفية ويسهل استخدام الأوامر الصوتية، لتفاعل أسهل وأكثر سلاسة مع النظارات.. تصميم أنيق ومريح: تم تصميم نظارات RAY-BAN META SMART GLASSES لتكون على قدر عالٍ من الأناقة والعصرية، مع مراعاة الراحة أثناء الارتداء. تأتي بتصميم يناسب مختلف أشكال الوجوه، ومصنوعة من مواد خفيفة الوزن لضمان الراحة حتى خلال الاستخدام الطويل.5. التكامل مع التطبيقات الاجتماعية: تتميز النظارات بقدرتها العالية على الاتصال بسهولة بتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام وواتساب، ما يسمح بمشاركة الصور والفيديوهات مباشرةً عبر هذه المنصات.6. التحديثات والدعم المستمر: تعد ميتا بتوفير تحديثات دورية للنظارات، تشمل تحسينات في البرمجيات وإضافة ميزات جديدة، مثل دعم الذكاء الاصطناعي لتعزيز التفاعل مع الواقع المحيط.تتجسد في هذه المواصفات والمميزات الفريدة الجاذبية الفريدة لنظارات RAY-BAN META SMART GLASSES الذكية، حيث تعد الخيار المثالي لمن يسعى لتجربة تقنية عالية تلتقي فيها الأناقة مع التكنولوجيا. إنها خطوة متقدمة نحو تطوير الأجهزة القابلة للارتداء التي تجمع بين الكفاءة والتفاعلية.سعرهاطرحت نظارات Ray-Ban Meta في الأسواق ابتداءً من 17 تشرين الأول 2023، بسعر يبدأ من 299 دولاراً أميركياً. يُعد هذا السعر مناسباً للتقنيات العالية والتصميم الأنيق الذي تقدمه هذه النظارات، ما يجعلها في متناول عدد كبير من المستخدمين الراغبين في تجربة أحدث التكنولوجيات مع الحفاظ على الأناقة.(عربي بوست)