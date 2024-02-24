نصف مستخدمي "تيك توك" فقط ينشرون على المنصة!

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أجرى مركز "Pew Research" استطلاعًا لمستخدمي "تيك توك"، في الولايات المتحدة، ووجد أنه على الرغم من أن ثلث البالغين موجودون على "تيك توك"، إلا أن نصفهم فقط ينشرون محتوى على المنصة فعليًا، وفقًا لموقع "Axios" الأمريكي.وكشف الاستطلاع أن المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و49 عامًا يقومون بالنشر بشكل أقل على "تيك توك" مقارنة بالفئات العمرية الأخرى.وبحسب الاستطلاع، فإنّ ما يقرب من نصف المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا لم ينشروا مطلقًا، و70% من جميع المستخدمين يفتقرون إلى المعلومات في السيرة الذاتية لحساباتهم.وأشار إلى أن معظم المحتوى يتم اكتشافه من خلال صفحة "من أجلك"، ويقول 40% من المستخدمين أن هذا المحتوى إما مثير للاهتمام أو مثير للاهتمام للغاية بالنسبة لهم.ويتماشى هذا مع عادات المستخدم عبر منصات التواصل الاجتماعي الأخرى أيضًا، كما يقول صامويل بيستفاتر، عالم الاجتماع الحسابي في مركز بيو.بينما سلط الاستطلاع الضوء على أنّ جزءًا كبيرًا من ذلك يرجع إلى أن إنشاء مقاطع الفيديو هي عملية أكثر تعقيدًا من مجرد كتابة تغريدة، مما يُشكل جزءًا كبيرًا من السبب وراء هذا الاختلاف في سلوك النشر.