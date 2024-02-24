18
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
12
o
بعلبك
19
o
بشري
19
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
نصف مستخدمي "تيك توك" فقط ينشرون على المنصة!
Lebanon 24
24-02-2024
|
06:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
أجرى مركز "Pew Research" استطلاعًا لمستخدمي "تيك توك"، في الولايات المتحدة، ووجد أنه على الرغم من أن ثلث البالغين موجودون على "تيك توك"، إلا أن نصفهم فقط ينشرون محتوى على المنصة فعليًا، وفقًا لموقع "Axios" الأمريكي.
Advertisement
وكشف الاستطلاع أن المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و49 عامًا يقومون بالنشر بشكل أقل على "تيك توك" مقارنة بالفئات العمرية الأخرى.
وبحسب الاستطلاع، فإنّ ما يقرب من نصف المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا لم ينشروا مطلقًا، و70% من جميع المستخدمين يفتقرون إلى المعلومات في السيرة الذاتية لحساباتهم.
وأشار إلى أن معظم المحتوى يتم اكتشافه من خلال صفحة "من أجلك"، ويقول 40% من المستخدمين أن هذا المحتوى إما مثير للاهتمام أو مثير للاهتمام للغاية بالنسبة لهم.
ويتماشى هذا مع عادات المستخدم عبر منصات التواصل الاجتماعي الأخرى أيضًا، كما يقول صامويل بيستفاتر، عالم الاجتماع الحسابي في مركز بيو.
بينما سلط الاستطلاع الضوء على أنّ جزءًا كبيرًا من ذلك يرجع إلى أن إنشاء مقاطع الفيديو هي عملية أكثر تعقيدًا من مجرد كتابة تغريدة، مما يُشكل جزءًا كبيرًا من السبب وراء هذا الاختلاف في سلوك النشر.
المصدر: إرم نيوز
Advertisement
الأكثر قراءة
مستجدات طارئة في حالة الفنان فادي ابراهيم الصحية!
Lebanon 24
مستجدات طارئة في حالة الفنان فادي ابراهيم الصحية!
12:43 | 2024-02-23
23/02/2024 12:43:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهور مفاجئ لعناصر "حزب الله" وهؤلاء شاهدوهم.. أين حصل ذلك؟
Lebanon 24
ظهور مفاجئ لعناصر "حزب الله" وهؤلاء شاهدوهم.. أين حصل ذلك؟
14:17 | 2024-02-23
23/02/2024 02:17:13
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل جداً.. هذا ما تشهده أجواء لبنان الآن
Lebanon 24
عاجل جداً.. هذا ما تشهده أجواء لبنان الآن
11:48 | 2024-02-23
23/02/2024 11:48:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجارات قوية تُسمع في صيدا.. ماذا استهدفت إسرائيل هذا المساء؟
Lebanon 24
إنفجارات قوية تُسمع في صيدا.. ماذا استهدفت إسرائيل هذا المساء؟
15:42 | 2024-02-23
23/02/2024 03:42:20
Lebanon 24
Lebanon 24
رصاص كثيف يهزّ ليل بيروت.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
رصاص كثيف يهزّ ليل بيروت.. شاهدوا الفيديو
16:22 | 2024-02-23
23/02/2024 04:22:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
04:00 | 2024-02-24
واتسآب تُدخل الذكاء الاصطناعي لخدمتها.. إليكم التفاصيل
03:00 | 2024-02-24
سعرها لا يتجاوز الـ 300 دولار.. تعرّفوا إلى نظارات Ray-Ban Meta (فيديو)
01:14 | 2024-02-24
اختراق مذهل يمهد للكشف عن أعظم أسرار الكون! (فيديو)
01:00 | 2024-02-24
الذكاء الاصطناعي مُتهم بالسرقة الفكرية.. إليكم التفاصيل
23:00 | 2024-02-23
انستغرام توسع توفر سوق منشئي المحتوى
15:00 | 2024-02-23
شكاوى من مستخدمي نظارة آبل عقب أيام من استخدامها
فيديو
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
04:59 | 2024-02-24
24/02/2024 16:28:14
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها لا يتجاوز الـ 300 دولار.. تعرّفوا إلى نظارات Ray-Ban Meta (فيديو)
Lebanon 24
سعرها لا يتجاوز الـ 300 دولار.. تعرّفوا إلى نظارات Ray-Ban Meta (فيديو)
03:00 | 2024-02-24
24/02/2024 16:28:14
Lebanon 24
Lebanon 24
اختراق مذهل يمهد للكشف عن أعظم أسرار الكون! (فيديو)
Lebanon 24
اختراق مذهل يمهد للكشف عن أعظم أسرار الكون! (فيديو)
01:14 | 2024-02-24
24/02/2024 16:28:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24