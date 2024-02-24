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تكنولوجيا وعلوم

ميزة مرتقبة لأجهزة أندرويد اللوحية: تدوين الملاحظات من شاشة القفل

Lebanon 24
24-02-2024 | 10:27
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تعمل غوغل على إنشاء اختصار لشاشة القفل على الأجهزة اللوحية ‏لتطبيق الملاحظات الافتراضي، بهدف توفير الوقت والجهد.

تتصدر شركة سامسونغ حالياً عالم الأجهزة ‏المحمولة التي تستخدم الأقلام التي ‏يمكن أن تساعد في كتابة ملاحظة سريعة أو تنفيذ رسم شعار مبتكر ‏سريع. ولكن بالنسبة لمستخدمي الأجهزة اللوحية الذين يعملون بنظام ‏آندرويد 14‎، فإن العملية ليست بالسرعة المطلوبة، لذا فإن ‏غوغل تعمل على تسهيل الأمور عن طريق إضافة اختصار ‏جديد إلى شاشة القفل لتطبيق الملاحظات. 
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سيعمل اختصار تطبيق الملاحظات في شاشة القفل، عبر النقر عليه دون الاضطرار إلى فتح شاشة القفل، وهذا يعد ‏طريقة مناسبة لجعل الأصدقاء أو أفراد العائلة يرسمون أو يكتبون ‏شيئاً ما دون منحهم حق الوصول الكامل إلى الجهاز اللوحي.‏

في البداية يجب التأكد من تعيين تطبيق “غوغل‎ ‎كيب” كتطبيق افتراضي لتدوين الملاحظات، كما ‏يمكن تعيين أي تطبيق آخر كتطبيق تدوين الملاحظات ‏الافتراضي على نظام آندرويد طالما أنه يلبي وظائف آندرويد المحددة ‏مسبقاً من غوغل. 

يمكنك تعيين “غوغل‎ ‎كيب” كتطبيق افتراضي لتدوين ‏الملاحظات عبر “الإعدادات” ثم “التطبيقات” ثم “التطبيقات الافتراضية”.‏

ومع تعيين “كيب” كتطبيق الملاحظات الافتراضي على جهازك ‏اللوحي الذي يعمل بنظام آندرويد، يجب عليك الانتقال إلى “‏الإعدادات” ثم “النظام” ثم “خيارات المطور” من الإعدادات، وتشغيل ‏مفتاح “تفعيل دور الملاحظات”. إذا لم تتمكن من رؤية خيارات المطور ‏على جهازك اللوحي، فقد تحتاج إلى تمكينها يدوياً بالانتقال إلى “‏الإعدادات” ثم “حول الجهاز اللوحي”، ثم النقر على رقم الإصدار عدة ‏مرات.‏

ولسوء الحظ، لا توجد أي معلومات حول الوقت الذي ستكون فيه هذه الميزة ‏متاحة على نطاق واسع لأصحاب أجهزة أندرويد اللوحية‏، وفق ما أورد موقع أندرويد بوليس الإلكتروني. 
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