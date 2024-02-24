ميزة مرتقبة لأجهزة أندرويد اللوحية: تدوين الملاحظات من شاشة القفل

تعمل غوغل على إنشاء اختصار لشاشة القفل على الأجهزة اللوحية لتطبيق الملاحظات الافتراضي، بهدف توفير الوقت والجهد.
تتصدر شركة سامسونغ حالياً عالم الأجهزة المحمولة التي تستخدم الأقلام التي يمكن أن تساعد في كتابة ملاحظة سريعة أو تنفيذ رسم شعار مبتكر سريع. ولكن بالنسبة لمستخدمي الأجهزة اللوحية الذين يعملون بنظام آندرويد 14، فإن العملية ليست بالسرعة المطلوبة، لذا فإن غوغل تعمل على تسهيل الأمور عن طريق إضافة اختصار جديد إلى شاشة القفل لتطبيق الملاحظات.
سيعمل اختصار تطبيق الملاحظات في شاشة القفل، عبر النقر عليه دون الاضطرار إلى فتح شاشة القفل، وهذا يعد طريقة مناسبة لجعل الأصدقاء أو أفراد العائلة يرسمون أو يكتبون شيئاً ما دون منحهم حق الوصول الكامل إلى الجهاز اللوحي.
في البداية يجب التأكد من تعيين تطبيق “غوغل كيب” كتطبيق افتراضي لتدوين الملاحظات، كما يمكن تعيين أي تطبيق آخر كتطبيق تدوين الملاحظات الافتراضي على نظام آندرويد طالما أنه يلبي وظائف آندرويد المحددة مسبقاً من غوغل.
يمكنك تعيين “غوغل كيب” كتطبيق افتراضي لتدوين الملاحظات عبر “الإعدادات” ثم “التطبيقات” ثم “التطبيقات الافتراضية”.
ومع تعيين “كيب” كتطبيق الملاحظات الافتراضي على جهازك اللوحي الذي يعمل بنظام آندرويد، يجب عليك الانتقال إلى “الإعدادات” ثم “النظام” ثم “خيارات المطور” من الإعدادات، وتشغيل مفتاح “تفعيل دور الملاحظات”. إذا لم تتمكن من رؤية خيارات المطور على جهازك اللوحي، فقد تحتاج إلى تمكينها يدوياً بالانتقال إلى “الإعدادات” ثم “حول الجهاز اللوحي”، ثم النقر على رقم الإصدار عدة مرات.
ولسوء الحظ، لا توجد أي معلومات حول الوقت الذي ستكون فيه هذه الميزة متاحة على نطاق واسع لأصحاب أجهزة أندرويد اللوحية، وفق ما أورد موقع أندرويد بوليس الإلكتروني.